İktidara yakınlığıyla bilinen gazeteci Cem Küçük'ten hükümete uyarı: Gıda fiyatları cep yakıyor, bu soruna çözüm bulunmalı

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesi yazarı Cem Küçük, yüksek gıda fiyatları nedeniyle hükümete bir uyarıda bulundu. Hayat pahalılığına dikkat çeken Küçük, 300 liralık bir alışveriş yapan kişinin "Ben ne aldım ki" hissine kapıldığını söyledi. AK Parti'nin bu soruna çözüm bulması gerektiğini belirten Küçük, "Abartmadan söylüyorum, fiyatlar can yakıyor. Sofrasını kuramayan, çocuğunu doyuramayan insanlar öfkesini her demokraside iktidara yöneltir. Şu an 3000 liraya geçinmek imkânsız" dedi