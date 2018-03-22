İkmib, Cosmoprof Bologna Fuarı'nda

Cosmoprof Fuarı'nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu bu yıl 11. defa İKMİB tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği'nden (İKMİB) yapılan açıklamaya göre, profesyonel güzellik, kişisel bakım ve kozmetik sektöründe uluslararası bir etkinlik olan Cosmoprof Fuarı Türkiye Milli Katılım Organizasyonu bu yıl 11. defa İKMİB tarafından gerçekleştirildi. Geçen yıl 250 bin kişi tarafından ziyaret edilen fuara bu yıl, 16'sı milli katılımda olmak üzere 43 Türk kozmetik firması katıldı.



Aksan Kozmetik, Alfar Kozmetik, Aryum Metal, Azmusebat Çelik Sanayi, Derma Cos İlaç, Medikal ve Kozmetik, Diamo Kozmetik, Gerçek Kozmetik, Hayat Kimya, Hobi Kozmetik, Perfektüp Ambalaj, Pinkar Kimya, Pir-İnci Bijuteri, T-Biyoteknoloji, Uğur Kardeşler Bijuteri, Ukip Kozmetik ve Yeşilvadi Bitkisel Kozmetik firmalarının milli katılım altında yer aldığı fuarda, parfümeri ve kozmetik, doğal ürünler, ambalaj, hammadde, güzellik, spa, saç ve tırnak sektörlerindeki en yeni ürünler tanıtıldı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, 50 yıldır devam eden ve dünyanın en önemli kozmetik fuarından biri olan Cosmoprof 2018'e katılmanın Türk firmaları açısından önemine değinerek, "Uluslararası fuara dünyanın dört bir yanından, yaklaşık 70 ülkeden önemli firmalar katılıyor. Türkiye'nin kozmetik ihracatı her sene yüzde 10'luk oranlarda artış gösteriyor.

2017 yılındaki kozmetik sektörü ihracat rakamımız 1,13 milyar dolardır. Türk firmalarımızın ürünlerini tanıtması ve yeni pazarlara açılması bakımından uluslararası fuarlar önemli bir fırsat. İKMİB olarak kimyanın alt sektörlerine yönelik dünyanın en önemli fuarlarına milli katılım organizasyonu düzenleyerek firmalarımızı destekliyoruz. Sektörümüzün ihracatını artırmaya yönelik etkinliklerimize devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.