İKİZ ABLALARI GİBİ SPORCU OLMAK İSTEDİ, 500 TAM PUANLA ANTRENÖRLÜK KAZANDI

TRAKYA Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin biri milli tekvandocu, diğeri ise bölüm birincisi ikiz öğrencileri Pelin ve Selin Kaya (22), kendileri gibi sporcu olmak isteyen kardeşleri Muratcan Kaya'yı (19) tüm sezonun çalıştırarak aynı okulu, 500 tam puanla kazanmasını sağladı.

TRAKYA Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nin biri milli tekvandocu, diğeri ise bölüm birincisi ikiz öğrencileri Pelin ve Selin Kaya (22), kendileri gibi sporcu olmak isteyen kardeşleri Muratcan Kaya'yı (19) tüm sezonun çalıştırarak aynı okulu, 500 tam puanla kazanmasını sağladı. Bölümü tam puanla kazanan tek öğrenci olan Muratcan Kaya, Ablalarım bana çok destek oldu. Onlar olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdım dedi.

Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından bugün tüm üniversitelerde kayıt işlemleri başladı. Trakya Üniversitesi'nden yana tercihlerini yapan öğrenciler sabah erken saatlerden itibaren Balkan Kongre Merkezi'ndeki kayıt birimine geldi. Merkezde ilk öğrenci kayıtlarını, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu yaptı.

OKULA BİRİNCİLİKLE GİRDİ

Rektör Prof. Dr. Tabakoğlu'nun kaydını yaptığı öğrencilerden biri de Trakya Üniversitesi Kırkpınar Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan ikiz kardeşler milli tekvandocu Selin Kaya ve Pelin Kaya'nın kardeşi Muratcan Kaya oldu. Ablalarının yıl boyunca çalıştırdığı ve onlar gibi sporcu olmak isteyen Kaya, antrenörlük bölümünü, 500 tam puan alarak birincilikle kazanıp ailesini de gururlandırdı.

'ABLALARIM OLMASAYDI KAZANAMAZDIM'

Ablalarıyla gurur duyduğunu söyleyen Muratcan Kaya, bu nedenle kendisinin de Spor Bilimleri Fakültesi'ni hedeflediğini anlatarak, Onlarla gurur duyuyorum. Ablalarım olmasaydı çok bir şey yapabileceğimi sanmıyorum. Onlar bana çok destek oldu. Onlar olmasaydı bu başarıyı yakalayamazdım. Çok mutluyum, elimden geleni yaptığım için diye konuştu.

Beden Eğitimi Öğretmenliği 4'üncü sınıf öğrencisi, milli tekvandocu Selin Kaya da kardeşiyle aynı okulda okuyacak olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Kardeşimizi yıl boyu sınava hazırladık. İnşallah bu yıl beraber okuyacağız. Kendisi sınavlardan 500 tam puan aldı ve antrenörlük bölümünü kazandı. Onunla gurur duyuyoruz dedi.

'500 TAM PUAN ALAN TEK ÖĞRENCİ OLDU'

Spor Yöneticiliği bölüm birincisi olan Pelin Kaya da kardeşinin rekor kırarak antrenörlüğü kazandığını söyledi. Kaya, Kardeşimi hep beraber sınava hazırladık. Voleybolda erkeklerde parkur rekorunu kırarak 500 tam puan alan tek erkek öğrenci oldu. Kendisiyle gurur duyuyoruz, inşallah mezun olduktan sonra üniversitemizi en iyi yerlerde temsil etmek istiyoruz ifadelerini kullandı.

'ONLARLA GURUR DUYUYORUM'

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan baba Metin Kaya da sevincini paylaşarak, Mutluluğum tarif edilemez. Evlatlarımın üçünü de Atatürk'ün yol gösterdiği gibi okuttuğumuz için çok mutluyum. İnşallah üniversite diplomalarını alıp iyi yerlere gelirler, ailelerini ve Edirne'yi iyi yerlerde temsil ederler. Kızlarımın bu sene son yılı, şimdi kardeşleri de geldi. Bu benim için büyük bir gurur ve mutluluk kaynağı diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı