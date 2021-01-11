9 yaşındaki Kemal, 2'nci kattan düşüp yaralandı
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9 yaşındaki Kemal, 2'nci kattan düşüp yaralandı

11.01.2021 18:46 | Son Güncelleme: 11.01.2021 19:06
9 yaşındaki Kemal, 2'nci kattan düşüp yaralandı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 9 yaşındaki Kemal Arap, ağır yaralandı.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, ikinci kattaki evlerinin balkonundan düşen 9 yaşındaki Kemal Arap, ağır yaralandı. 

Olay, saat 16.00 sıralarında Sümer Mahallesi 184 Sokak'ta meydana geldi. Bir apartmanın ikinci katındaki evlerinin balkonundan bahçedeki arkadaşları ile konuşan Kemal Arap, bir ara balkon korkuluğundaki çamaşırlığın ipine yaslandı. Çamaşırlığın ipinin kopması sonucu dengesini kaybeden Arap, yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü. Ağır yaralanan Arap, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. 


9 yaşındaki Kemal, 2'nci kattan düşüp yaralandı
9 yaşındaki Kemal, 2'nci kattan düşüp yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK

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