Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
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Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu

Koronavirüs salgını sıfır araç bulunabilirliğini azaltırken, tüketici ise ikinci el araca yönelişini sürdürdü. Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketi Cardata, Türkiye ikinci el araç piyasasında en çok satan araçları sıraladı. Buna göre listenin zirvesinde Fiat Egea yer aldı.

Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu
27.05.2020 11:33 | Son Güncelleme: 27.05.2020 13:01

Otomotiv sektörünün en büyük veri ve ikinci el fiyatlandırma şirketlerinden Cardata, Türkiye ikinci el piyasasında en çok satılan araçları sıraladı. Yerli üretim modellerin üst sıralarda yer aldığı güncel listenin zirvesinde, 2017 model Fiat Egea 1.3 MultiJet yer aldı. Bu modeli, 2016 model Fiat Egea 1.3 MultiJet izlerken, 2016 model Renault Symbol 1.5 DCI Türkiye'de en çok satan üçüncü ikinci el araç modeli oldu. Renault Symbol'ü sırasıyla; 2015 model Fiat Linea 1.3 MultiJet, 2015 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT, 2016 model Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT ve 2017 model Renault Megane 1.5 DCI takip etti. Toplamda 20 modelin yer aldığı güncel listenin neredeyse tamamı dizel ve Sedan gövde tipli araçlardan oluşurken, listenin yüzde 35'ini otomatik vitesli araçlar oluşturdu.

EN ÇOK PAY YÜZDE 15'LE RENAULT'UN

Cardata, kapsamlı ikinci el analizinde Türkiye'de satılan markaların ikinci el pazar paylarını da ortaya koydu. Ocak-Nisan dönemini kapsayan verilere göre, Renault yüzde 15 pazar payıyla ikinci elde en çok pazar payı bulunan marka oldu. Volkswagen yüzde 13 pazar payı ile listede ikinci sırada yer alırken, Ford yüzde 11'lik ikinci el pazar payı ile üçüncü sırada yer aldı. Bu markaları, ikinci elde yüzde 10 pazar payı bulunan Fiat, yüzde 7 pazar payı bulunan Hyundai ve yüzde 6 pazar payı bulunan Toyota markaları izledi.

İkinci el pazarının araç yaşı dağılımıyla ilgili bilgiler de veren Cardata'ya göre, Ocak-Nisan itibariyle, Türkiye ikinci el araç pazarındaki araçların yüzde 39'unu 4, 5 ve 10+ yaş araçlar oluşturdu. Bunu, yüzde 22 ile 3 ve 8 yaş grubundaki araçlar izledi. 1 ve 2 yaş ikinci el otomobiller ise ikinci araç pazarının yüzde 8'ini kapsadı.

Koronavirüs salgınında Türkiye'de en çok satılan ikinci el araçlar belli oldu

İkinci elde en çok satan ilk 20 model şöyle sıralandı:

- Fiat Egea 1.3 MultiJet 2017 (Easy)

- Fiat Egea 1.3 MultiJet 2016 (Easy)

- Renault Symbol 1.5 DCI 2016 (Joy)

- Fiat Linea 1.3 MultiJet 2015 (Pop)

- Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2015 (Comfortline)

- Volkswagen Passat 1.6 TDI BMT 2016 (Comfortline)

- Renault Megane 1.5 DCI 2017 (Touch)

- Fiat Egea 1.4 Fire 2019 (Easy)

- Renault Clio 1.5 DCI 2016 (Joy)

- Volkswagen Polo 1.4 TDI BMT 2016 (Comfortline)

- Ford Focus 1.6 TDCI 2015 (Trend X)

- Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Touch 110 HP)

- Renault Symbol 1.5 DCI 2017 (Joy)

- Ford Focus 1.6 TDCI 2016 (Trend X)

- Mercedes-Benz C 200d BlueTEC 2016 (AMG)

- Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Touch (90 HP)

- Peugeot 301 1.6 HDI 2017 (Active)

- Renault Fluence 1.5 DCI 2015 (Icon)

- Peugeot 301 1.6 HDI 2016 (Active)

- Ford Focus 1.6 TDCI 2017 (Trend X)

Kaynak: İHA

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