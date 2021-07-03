İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı
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İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı

İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yaklaşan Kurban Bayramı ve 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kaldırılması, ikinci el otomobil piyasasında bir kıpırdanmaya neden oldu.

Yaklaşan Kurban Bayramı ve 1 Temmuz itibarıyla kısıtlamaların kaldırılması, ikinci el otomobil piyasasında bir kıpırdanmaya neden oldu.

Samsun İkinci El Otomotivciler Sitesi'nde cumartesi günleri kurulan oto pazarında bugün sakinlik hakimdi. Kurban Bayramı'nın yaklaşması henüz pazara yansımadı. Bazı galericiler ikinci el otomobil piyasasında bir kıpırdanmanın başladığını belirtirken bazıları ise eski bayramlar öncesi yaşanan hareketliliğin olmadığını söyledi. Galericiler, yüksek model arabaların satılmadığını, en çok 80 ile 150 bin bandındaki araçların rağbet gördüğünü ifade etti.

"Bayram heyecanımız yok"

Sektörün şu anki durumunun diğer bayram öncesindeki durumlara benzemediğini belirten galerici Tahsin Arslan, "Şu an sektörde bir durgunluk var. Bu durum diğer bayram öncesi bayramlara hiç benzemiyor. Bayram heyecanımız yok. Galerici esnafında, otomotiv sektöründe her bayram öncesi bir heyecan vardı. Araçlarımızı hazırlıyorduk. Bayrama satış yapacağız diye ama henüz öyle bir başlangıç göremiyorum. Fiyatlarda dalgalı bir şekilde gidiyor. İhtiyacı olmayan vatandaş şu anda galericilere dahi getirmiyor. Getirse de afaki rakamlar var. Yine bir kargaşa var. Sattığımızı alamıyoruz. Genel olarak piyasa sakin. Yasaklar kalktı, pandemi bitiyor dedik ama şuan bize yansıyan bir şey yok. Şu anda yüksek model araçlar satılmıyor. Genellikle otomatik vites ve 80 ile 150 bine kadar olan düzgün araçlar satılıyor. Vatandaşın tercihi ucuz olsun" dedi.

Galerici Kerem Uygun, "Bayram öncesi hep buralar dolu olurdu. Her yer araba olurdu. Şimdi ise oldukça fazla düştü işler. Fiyatlar oldukça yüksek. O yüzden insanlar ekonomik araçlara yöneliyor. 1990 model bir araç için 25 bin TL gözden çıkarmanız gerekiyor" diye konuştu.

"150 binden sonrası satılmıyor"

Galerici Uğur Aziret ise "Pandemiden çıktığımız için müşterilerde bir rahatlama var. Bize bayram öncesi hareketliliği sağladı. Ama daha önceki bayramlarda bunu yaşayamadık. Bu da sıfır arabaların üretimi olmadığından dolayı yerli arabalar bir ilgi var. Biz de kendimizi ona göre konuşlandırıyoruz. Yerli araba alıp satmaya çalışıyoruz. Şu anda fiyatlarda ufak ufak bir artış var ama bu hissedilir derecede değil. Araç alma pozisyonuna geldiği zaman o zaman görüyor maalesef. Fiyat olarak bizde 150 - 200 bin, 300- 400 bin bandında arabalarda vardı. Biz bunları komple eriterek 100- 150 bin, 60-70 bin liralık arabaları bulunduruyoruz. 150 binden sonrası satılmıyor" şeklinde konuştu. - SAMSUN

İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı
İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı
İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı
İkinci el otomobil piyasasında kıpırdanma başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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