İkinci el online oto pazarında 2020'nin en çok satılan markaları belli oldu

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olarak kayıtlara geçti.

Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları sırasıyla Volkswagen (VW), Renault ve Ford olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlediği verilere göre, 2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 2 milyon 53 bin 55 adet satış gerçekleşti.

2019 yılında 1 milyon 771 bin 257 adetlik satış yapılmıştı. Böylece satışlarda 2019'a göre yüzde 16 artış kaydedildi.

İkinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı 17 olarak belirlendi

Türkiye'de üretim tesisi bulunmayan VW lider oldu

2020 yılında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında en çok tercih edilen otomotiv markası Türkiye'de yatırım kararından vazgeçen Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW) oldu.

Türkiye'de herhangi bir üretim tesisi bulunmayan VW markalı araç satışı 304 bin 780 adet olurken, VW'nin ikinci el online satışlarda pazar payı yüzde 15 olarak belirlendi.

Volkswagen'i sırasıyla, 266 bin 31 adetle Renault, 207 bin 490 adetle Ford, 191 bin 826 adetle Fiat, 122 bin 62 adetle Opel, 108 bin 63 adetle BMW, 105 bin 283 adetle Mercedes-Benz, 104 bin 245 adetle Hyundai, 95 bin 541 adetle Peugeot ve 74 bin 619 adetle Toyota izledi.

Söz konusu 10 markanın satışları, ikinci el online araç pazarının yüzde 77'sini oluşturdu.

Pasat, Clio ve Focus zirvenin üçlüsü oldu

2020 yılında ikinci el online pazarda en çok tercih edilen ilk 10 markanın en çok satan binek modeli sıralamasında VW'nin Passat modeli 87 bin 105 satışla ilk sırada yer aldı.

Satışlarda, Renault'nun Clio modeli 70 bin 479 adetle ikinci, Ford'un Focus modeli 65 bin 672 adetle üçüncü, Renault Megane 62 bin 82 adetle dördüncü ve Opel Astra da 57 bin 795 adetle beşinci sırada yer aldı.

Ardından 54 bin 422 adetle Renault Fluence, 48 bin 905 adetle Toyota Corolla, 42 bin 243 adetle VW Golf, 41 bin 635 adetle Renault Symbol ve 40 bin 622 adetle de VW Polo sıralandı.

Ticaride Doblo yılı ilk sırada kapattı

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 44 bin 109 adetle Fiat Doblo ilk sırada yer aldı.

Doblo'yu, 37 bin 844 adetle Fiat Fiorio, 36 bin 844 adetle Ford Transit/Tourneo Courier, 31 bin 655 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 27 bin 648 adetle VW Caddy, 21 bin 652 adetle VW Transporter, 17 bin 858 Ford Transit, 16 bin 897 adetle Renault Kangoo, 15 bin 159 adetle Peugeot Partner ve 11 bin 45 adetle de Citroen Berlingo takip etti.

İnternetten kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

İkinci el araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak