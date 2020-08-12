HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor

Son dönemlerde altın ve dövizin yükselmesi, pandemi nedeniyle de '0' araç üretiminde yaşanan sorunlardan kaynaklı ikinci el araç piyasasındaki fiyat artışı devam ediyor.

12.08.2020 09:48 | Son Güncelleme: 12.08.2020 09:57

Son dönemlerde altın ve dövizin yükselmesi, pandemi nedeniyle de '0' araç üretiminde yaşanan sorunlardan kaynaklı ikinci el araç piyasasındaki fiyat artışı devam ediyor. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, korona virüste ikinci dalga söylentisinin bile fiyatlara yansıdığına dikkat çekerek, her 5-10 günde bir fiyatların güncellendiğini kaydetti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle '0' araç üretimi neredeyse durdu. Normalleşme adımlarından sonra tekrardan başlayan '0' araç üretiminde ise bu sefer de vatandaşlar aylarca araç kuyruğunda bekliyor. Sıfır aracı en erken 2 ayda teslim alabileceğini öğrenen vatandaşlar, mecburen ikinci el araçlara yöneliyor.

İkinci el araca artan rağbet ise fiyatları neredeyse 3'e katladı. Bazı model araçların ise aynı modelin '0' kilometresinden daha yüksek bir ücrete satılması şaşırttı. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu ikinci el araçların yükselen fiyatları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

"İkinci elde kredi kullanımı yüzde 20"

Kredi faizlerinde ki yükselişlerin ikinci el araç alım-satımını etkilemeyeceğini belirten Güveloğlu, "Bu yükselişte çok kayda değer bir yükseliş yok. Bizim ikinci el araç satımında kredili satış oranımız yüzde 20. Yüzde 80'i nakit satılıyor. Enteresan bir durum var. Kredi faizleri düştüğü halde insanların parası var ve nakit alıyor. Hiç etkileyeceğini zannetmiyorum" diye konuştu.

"Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor"

Korona virüste ikinci dalganın yaşanmasının ikinci el araç fiyatlarını daha da yükselteceğini vurgulayan Mehmed Güveloğlu, "Allah korusun öyle bir şey olmaz ama eğer olursa bu araç fiyatları ciddi anlamda yükselmeye devam edecek. Şu an ikinci el araç piyasası çok iyi durumda. Galericiler dahi ikinci el arabalarını satmak istemiyor. Sattığı zaman çünkü yerine alamıyor. 10 gün bir otomobil elinde durduğundan sonra tekrardan fiyat yükseltiyor. Her 5-10 günde arabaların fiyatları değişiyor" ifadelerini kullandı.

"Araba artık bir ekmek ve su gibi ihtiyaç"

'0' araç üretiminde yaşanan sıkıntının ikinci el fiyatlarını arttırdığını aktaran Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkanı Mehmed Güveloğlu, daha sonra şunları söyledi:

"Bu fiyatların böyle olması normal değil ama üretim yok. Yeni araba gelmediğinden dolayı ikinci ele talep çok ciddi. Bu pandemi sürecinde de insanlar toplu taşıma araçlarını kullanmak istemiyor ve satışlar şuanda çok iyi. Olası bir ikinci dalganın gelmesi bu araç fiyatlarını yükseltecektir. Çünkü üretim olmayacak, olmadığı içinde ister istemez yükselmeye devam edecektir. Bunun önüne kimse geçemez. Çünkü araba artık bir ekmek ve su gibi ihtiyaç. Her eve lazım."

"İkinci dalga olursa insanlar ikinci ele yönelecek"

Fiyatların artık eski düzeyine inmeyeceğini belirten Güveloğlu, "Otomobil piyasası artık düşmez. Her şey dönüyor, dolaşıyor üretime çıkıyor. Üretim yok. Üretim olması lazım. Şuanda bir vatandaşımız hangi sıfır arabayı almak istese 3-5 ay sıra beklemesi gerekiyor ve o süre içerisinde de alıp alamayacağı meçhul. Çünkü ikinci dalga olursa üretim tekrardan duracak ve yine insanlar ikinci ele yönelecek" dedi.

Öte yandan Güveloğlu, ikinci el araç satmak için yetki belgesi zorunluluğu getirilmesinin de galericilere avantaj sağlayacağını sözlerine ekledi. - ADANA

İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Magazin
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler 3. Sayfa
Yaşlı çifti ölüm bile ayıramadı! Devrilen traktörün altında can verdiler
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu Spor
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi Magazin
Denizde bikinisinin iplerini çözen eski manken Lilly Becker, göz göre göre frikik verdi
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz Dünya
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için...
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı 3. Sayfa
Koronavirüs vakalarının arttığı Kütahya'da düğün, nikah, nişan organizasyonları yasaklandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Son Dakika: Doğu Akdeniz'de faaliyet gösteren Oruç Reis gemisinin içinden çekilen görüntüler yayınlandı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, okulların açılmasıyla ilgili açıklama yaptı: Süreç nihai aşamada
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Son Dakika: Bakanlık harekete geçti! Vale ve değnekçi sorunu ortadan kalkacak
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Güvenli limandan büyük kaçış! Altın fiyatları düşmeye devam ediyor
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Bağ evinde milli atlete sarkıntılık iddiasıyla çıkan çatışmada kan aktı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Miras kavgasında kardeş, ağabeyini tüfekle vurarak öldürdü
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Türkiye'nin Oruç Reis gemisini Doğu Akdeniz'e göndermesinin arka planında yaşananlar
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
Merkez Bankası'nın hamleleri doların ateşini söndürdü
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Lille, Jonathan David'i 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
Lille, Jonathan David'i 32 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Iğdır'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
Güzel model Azra Akın, spor uğruna sakatlandı
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Kaza sonrası alev topuna dönen otomobilde sürücü feci şekilde can verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mahir Ünal Fuat Oktay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cenk Eren Ozan Güven Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Ertuğrul Sağlam
Daha Fazla Euro Milli Rusya Ağustos
Şu an buradasınız: İkinci el araç fiyatları 5 günde bir artıyor - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.8.2020 09:57:44. #1.15#
title