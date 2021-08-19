İkinci el araç alacaklara kötü haber! Sektör yöneticisi hiç iç açıcı konuşmadı: Kriz derinleşebilir

Araç üretimlerinin çip tedarikindeki sorunlar nedeniyle durdurulmasının ardından ikinci el araç fiyatlarının durumu da merak edilmeye başlandı. İkinci el araç fiyatlarının düşmemesi, tüketiciyi endişelendirirken şirket yöneticisi Ali Haydar Bozkurt, çip tedarikiyle sektördeki krizin daha da derinleşebileceğini vurguladı.

Koronavirüs salgınının başından beri en çok darbe alan sektörlerin başında otomotiv sektörü geldi. Virüs nedeniyle fabrika çalışanlarının işlerine gidememesi, küresel çip üretimini sekteye uğrattı. Salgın döneminde fabrikaların üretim durdurmasıyla birlikte, ikinci el araca yönelik talep de önemli oranda arttı. Araç fiyatları neredeyse iki katına kadar çıktı. Çip krizinin bir kez daha patlak vermesinin ardından, sektörün ne zaman rayına oturacağı merak ediliyor. Ancak sektör yöneticileri, çip krizinin hemen çözüleceği konusunda ümitsiz.

TOYOTA DA DURDURMA KARARI ALDI

Türkiye otomotiv sektörü de bu durumdan etkilenmeye devam ediyor. Daha önce Volkswagen, Peugeot, Opel, BMW, Honda, Volvo gibi önde gelen birçok global markanın yanı sıra Türkiye'de de Ford Otosan, Oyak Renault gibi üreticiler çip krizinden nasibini almıştı. Yarı iletken sorunları nedeniyle bir durdurma kararı da Toyota'dan geldi.

2 HAFTA ARA VERDİLER

1-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında bakım arası veren ve hafta başında faaliyete dönen Toyota Türkiye, çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretime 2 hafta ara vereceğini duyurdu. Bloomberg'e yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos ve 5 Eylül tarihleri arasında üretime yeniden ara verileceği ve bu seferki sebebin çip krizi olduğu vurgulandı.

"KRİZİN DERİNLEŞMESİ SÖZ KONUSU"

Hürriyet gazetesinden Cem Özenen'in haberinde görüşlerine yer verilen Ali Haydar Bozkurt, "Çip krizinin tedarik sıkıntısı yarattığını ve daha da geniş çaplı bir sorun haline dönüşebileceğini sene başından beri hep dile getirdik. Bu risk hep mevcuttu. Bu krizin daha da derinleşme ihtimali söz konusu ve bu durum da tüm sektörü çok daha derinden yaralayacak sonuçlar doğurabilir. Matrah değişimi ile düşen fiyatlarla artan talebi karşılayamamak söz konusu olacak. Fabrika tarafından da üretime ara verilmesinin sene sonu satışlarını etkilememesi icin gerekli planlamanın yapılacağı açıklandı" diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞMEK BİLMİYOR

ÖTV matrahı güncellemesi ile birlikte ikinci el fiyatlarında iki beklenti var. Birinci beklenti sıfır fiyatlarının düşüşü ile ikinci elde de indirim olmasıydı. İkinci beklenti ise sıfır araç bulma konusunda yaşanacak sorunların ikinci eli yine yüksek tutacağı yönündeydi. Beklenen oldu, çip krizinin vurmaya devam ettiği sektörde arz sorunları ile araç bulunurluğu zorlaşırken ikinci elde henüz fiyat düşüşü olmadı.

Kaynak: Hürriyet / Barış Yahya Çinçin