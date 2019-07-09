"İki yılda yatırım miktarımız 47 milyon liraya ulaştı"

Danone Türkiye Sütlü Ürünler'in Lüleburgaz Üretim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği yatırımların açılışı yapıldı.

Lüleburgaz tesislerindeki törene Kırklareli Valisi Osman Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, Danone Türkiye Sütlü Ürünler Genel Müdürü Emre Kaşıkçı, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaşıkçı, Lüleburgaz'da son 2 yıldır yapılan yatırımlarla birlikte toplam yatırım miktarının 47 milyon liraya ulaştığını, 2020 yılının başında toplam yatırım miktarını 62 milyon liraya ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

1998 yılında bu yana Türkiye'de lezzetli, sağlıklı ve herkesin tüketebileceği ürünlerimizle mümkün olan en fazla sayıda insanın sağlığına katkı sunma misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade eden Kaşıkçı, Türkiye'de 500'ü aşkın çalışanlarının olduğunu ifade etti.

Türkiye ekonomisine ciddi bir katma değer sağladıklarını aktaran Kaşıkçı, "Kendi pazarımızda yaklaşık yüzde 22'lik pazar payıyla lider konumdayız. Şu an Türkiye'de her üç evden birine Danone ürünleri giriyor. Amacımız 2020 yılı sonuna kadar 15 milyon haneye ulaşmak. Sütlü atıştırmalıklar pazarının oyun kurucusu ve lideri olarak hem pazarı büyütmeye hem de yakaladığımız büyüme trendini önümüzdeki dönemde de sürdürmeye kararlıyız. Bu kararlılıkla sütlü atıştırmalıklar pazarını büyüten ve en çok katkıda bulunan marka olarak Türkiye'ye ve gelişimine inancımız tam. Bu inancın bir göstergesi olarak tüm ürün gruplarımızın üretildiği üretim tesisi olan Lüleburgaz fabrikamıza yeni yatırımlar yaptık. Geçtiğimiz yıl 12 milyon lira, bu yıl da 15 milyon lira olmak üzere son 2 yılda yatırım miktarımız 47 milyon liraya ulaştı. Yaptığımız yatırımlarla hizmete giren depo alanı ve robot üretim bandımız sayesinde üretim kapasitemizi arttırıyoruz." diye konuştu.

Törende Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattn Minsolmaz da konuşma yaptı.

Gerçekleştirilen açılışın ardından törene katılanlar yeni üretim tesisini gezdi.

Kaynak: AA