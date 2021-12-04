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İki Avrupa devi Kerem'i çok istiyor! Aslan'ın yıldızı için konuşulan para akıllara zarar

Haberler.com - Haberler | Spor

Galatasaray'la mukavelesini uzatan Kerem'e ilgi bitmiyor. Fransız basını, Ligue 1'den iki büyük kulübün Kerem için savaşa tutuştuğunu, 30 milyon euro civarında bir paranın konuşulduğunu bildirdi.

Sarı-Kırmızılılar'a 2026'ya dek geleceğini emanet eden Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın markajı altında. Aslan, 900 bin lira maaşı olan Kerem'e iyileştirme yapıp mukavele süresini uzattı. Kerem'i isteyen kulüplere karşı elini güçlendirdi.

İki Avrupa devi Kerem'i çok istiyor! Aslan'ın yıldızı için konuşulan para akıllara zarar

"LYON VE MARSİLYA İSTİYOR"

Fransa Ligue 1'in yayıncı kuruluşunda görev yapan Maxime Gras, TRT Spor'a yaptığı açıklamada Kerem'i Lyon ve Marsilya'nın istediğini söyledi. Maxime Gras, "Bonservisi 30 milyon Euro'ya kadar çıkabilir. Lyon-Marsilya rekabetinde her şey olabilir. Bu takımlardan biri bir futbolcuyla ilgilenirse, diğerinin ilgisi de bu yöne kayar. Marsilya'nın bu transferde bir adım önde olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

İki Avrupa devi Kerem'i çok istiyor! Aslan'ın yıldızı için konuşulan para akıllara zarar

SKOR YÜKÜNÜ ÇEKİYOR

Bu sezon Galatasaray'da 25 maça çıkan Kerem, 6 gol ve 5 asistlik katkı verdi. A Milli Takım'da çıktığı 3 Dünya Kupası eleme maçında ise 3 gol kaydetti.

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