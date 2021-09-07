İki altın madalyalı şampiyon, Başkan Aygün'e konuk oldu
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İki altın madalyalı şampiyon, Başkan Aygün'e konuk oldu

İki altın madalyalı şampiyon, Başkan Aygün'e konuk oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Almanya'da yapılan Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Ahmet Ege Önder'i tebrik etti.

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Almanya'da yapılan Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Ahmet Ege Önder'i tebrik etti.

Almanya'nın Weiden şehrinde 25-30 Ağustos tarihleri arasında yapılan Uluslararası Modern Pentatlon Birliği Biathle-Triathle Dünya Şampiyonası'nda yarışan Kocaeli Yüzme Kulübü sporcusu Ahmet Ege Önder, önemli bir başarıya imza attı. U-15 erkek ve U-15 biathle karışıkta birinci olarak Türkiye'ye iki altın madalya kazandıran Ahmet Ege Önder, beraberinde babası İlker Önder, kulüp başkanı Işıl Bozca ve antrenörü Sabri Bozca ile birlikte Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ü ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Aygün, şampiyon sporcuyu tebrik ederek, 22-26 Eylül tarihleri arasında katılacağı Biathle-Triathle Avrupa Şampiyonası'nda da başarılarının devamını diledi. Derince Belediyesi olarak tesisleşmeye ve altyapıya verdikleri önemi belirten Başkan Aygün, "Çocuklarımız ve gençlerimizi önemsiyor, onların geleceği için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda ilçemizde bir yandan tesisleşme hamlemizi sürdürürken diğer taraftan farklı branşlarda çocuklarımızın gelişimine katkı sunuyoruz. İnanıyorum ki tesis sayımız arttıkça bu başarılarımız da aynı oranda artacak" dedi. - KOCAELİ

İki altın madalyalı şampiyon, Başkan Aygün'e konuk oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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