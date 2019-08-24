IKBY Bölge Bakanı Aydın Maruf Elazığ'da

24.08.2019 16:26

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bölge Bakanı Aydın Maruf, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Asilhan Arslan'ı ziyaret etti.



Elazığ TSO Meclis Üyesi Ali Şekerlisoy'un davetlisi olarak kentte gelen Maruf, Arslan'ı makamında ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari ve siyasi ilişkilerle ilgili bir süre görüştü.



Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Arslan, iki ülke arasında tarihi ve kültürel açıdan güçlü bir bağ olduğunu ve bunu önemsediklerini belirtti.



Bu bağlamda her iki ülke arasında yıllardır süre gelen ticari ve siyasi ilişkilerin daha da güçlendirilerek devam ettirilmesinin herkesin yararına olduğunu ifade eden Arslan, şunları söyledi:



"Yıllardır bizler Irak'taki muhataplarımızla ticari ilişkilerimizi yürütürken, bir yandan da beşeri ilişkilerimizi en yüksek derecede tutmaya çalıştık. Sayın Bakanımızın bölgesine defaten ziyaretlerde bulundum, orada ticari ve beşeri münasebetler inşa ettik ve bunlar her geçen gün giderek arttı. Bu coğrafya kendi içinde çok ciddi zenginlikler, ticari bir potansiyel, kültürel ve tarihi birikimi ile ciddi değerler barındırmaktadır. Bize düşen de bu değerlerin üzerine daha güzel yaklaşımlarla katma değer ve ticari kazanımlar katmaktır."

Maruf ise Türkiye ve Irak arasındaki ticari ilişkilerin önemine değinerek, şöyle konuştu:



"Önümüzdeki günlerde iki ülke arasındaki ilişkiler noktasında daha faydalı çalışmalar yapacağız. Ticari antlaşmaları önemsiyoruz. Hem Erbil-Ankara hem de Bağdat-Ankara arasındaki idari, siyasi, diplomatik ilişkilerimiz son derece güzel, ekonomik kalkınma için bu ilişkiler büyük katkı sağlamaktadır. Gerçekten bugün Irak halkının Türkiye'ye ve onun desteğine çok ihtiyacı var. Türkiye geçmişte nasıl Musul ve Kerkük halkına sahip çıkmışsa bugünde sahip çıkacağına inanıyorum."

Kaynak: AA