İkb İzmir'e Geliyor"

ENES CANLI/ BAHATTİN GÖNÜLTAŞ - Türk Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, İslam Kalkınma Bankası (İKB) ve banka grup şirketlerinin yöneticileri ile Türk şirketlerini, İzmir'de 26-27 Nisan'da buluşturacaklarını söyledi.

Yıldırım, İKB'nin 43. Genel Kurulu için geldiği Tunus'un başkenti Tunus'ta AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Eximbank'ın, genel kurul toplantılarında İKB grubunun yöneticileriyle verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini anlatan Yıldırım, bu ay sonunda İKB çatısı altındaki şirketlerin yöneticilerinin İzmir'e geleceği bir organizasyon hazırlığı yaptıklarını bildirdi. Yıldırım, "26-27 Nisan'da İKB'nin Başkanı, İKB grubunun diğer şirketlerinin üst yöneticileri (CEO) ve Türkiye'nin her yerinden, 57 İslam ülkesinde faaliyette bulunan ve bulunmak isteyen şirketlerimiz, tabii ki İzmir'in bu alanda faaliyet gösteren ve göstermek isteyen şirketlerini bir araya getireceğiz." dedi.

İKB ile gerçekleştirilecek organizasyonun gerek çerçeve gerekse seviye açısından Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Yıldırım, ilerleyen günlerde toplantıyı sanayi ve ticaret odaları, ihracatçı birlikleri ve iş adamları derneklerine duyaracaklarını ve önemli anlaşmalar imzalamayı umduklarını dile getirdi.

"10 yılda 100 milyar dolar hedefi"

Yıldırım, Türkiye'nin İKB üyesi 57 ülke ile ticari ilişkilerini artırmayı amaçladığını belirterek, "Bizler istiyoruz ki İslam ülkelerinin dünya ticaretindeki yüzde 10'luk payı yüzde 20'lere kadar yükselsin. İslam ülkelerinin kendi arasındaki yüzde 20'lik ticareti de yüzde 30'a yükselsin, çalışmalarımızı da bu yönde yürütüyoruz. Türkiye'nin İKB grubu ülkeleri ile ticareti 45 milyar dolar civarında, bunun 10 yılda 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, Eximbank'ın da aynı şekilde İKB içindeki 57 ülkeye kredilerde yüzde 18, sigorta işlemlerinde yüzde 30'a kadar destek sağladığına değinerek, 10 yılda bu oranları iki katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.

- "Sürekli savaş halindeyiz"

Dünya ticaretinde ABD'nin Çin'e yönelik yaptırım çabaları ve Pekin'in karşılık vermesiyle sürmekte olan "ticaret savaşları" tartışmalarını değerlendiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Biz Türk Eximbank olarak, Türkiye'nin dünya ile ticaretinin artırılması, Türk şirketlerinin daha fazla proje yapması ve bu projelerde Türk mal ve hizmetlerinin daha fazla kullanılması ve Türkiye'ye döviz kazandırıcı faaliyetlerin desteklenmesi bakımından bir anlamda, mecazi anlamda sürekli savaş halindeyiz."