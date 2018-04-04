İkb 43. Genel Kurulu Açılış Töreni

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Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gelişi

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Katılımcılardan detay

Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied el-İzari'nin konuşması

İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar'ın konuşması

Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in konuşması

Toplu fotoğraf çekilmesi İslam Kalkınma Bankası (İKB) 43. Genel Kurulunun resmi açılış töreni başkent Tunus'un Gammarth bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Açılış törenine, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar ve Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied el-İzari de katıldı.