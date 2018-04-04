İkb 43. Genel Kurulu Açılış Töreni
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gelişi Programdan detaylar Katılımcılardan detay Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied el-İzari'nin konuşması İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar'ın konuşması Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in konuşması Toplu...
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in gelişi
Programdan detaylar
Katılımcılardan detay
Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied el-İzari'nin konuşması
İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar'ın konuşması
Tunus Başbakanı Yusuf Şahid'in konuşması
Toplu fotoğraf çekilmesi İslam Kalkınma Bankası (İKB) 43. Genel Kurulunun resmi açılış töreni başkent Tunus'un Gammarth bölgesindeki bir otelde gerçekleştirildi. Açılış törenine, Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, İslam Kalkınma Bankası Başkanı Bandar Hajjar ve Tunus Kalkınma Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Zied el-İzari de katıldı.