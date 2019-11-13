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IJF Başkanı Vizer'den Bilal Erdoğan'a ziyaret

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, görüşmeler yapmak için geldiği İstanbul'da Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan tarafından kabul edildi.

13.11.2019 18:14 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:14
IJF Başkanı Vizer'den Bilal Erdoğan'a ziyaret

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, görüşmeler yapmak için geldiği 'da Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan tarafından kabul edildi.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) Başkanı Marius Vizer, gelenekten geleceğe uzanan spor dalları buluşmasında, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğanı ziyaret etti. Görüşmeye Gençlik Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya ile Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz da katıldı.Gelenekten geleceğe uzanan spor branşlarıyla ve Türkiye'de judoyla ilgili yeni projelerin ele alındığı fikir alışverişinden sonra günün hatırası olarak karşılıklı plaketler takdim edildi.


Kaynak: DHA
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