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İhtiyaç sahibi aileleri için yeni kampanya ile bin 150 kurban kesilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Kurban Bayramı vesilesiyle yeni bir toplumsal dayanışma kampanyası başlatarak ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürecek.

İhtiyaç sahibi aileleri için yeni kampanya ile bin 150 kurban kesilecek
14.07.2020 10:39 | Son Güncelleme: 14.07.2020 10:46

İhtiyaç sahibi ailelerin yüzünü, "Askıda Fatura", "Anne Bebek Paketi", "Aile Destek Paketi" yardımlaşma kampanyaları ile güldüren İBB, yeni bir toplumsal dayanışma örneğini daha hayata geçiriyor. Hayırsever vatandaşlar Kurban Bayramı'nda kesecekleri kurbanlarını İBB eliyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırabilecek. Yeni kampanya ile bin 150 kurban kesilecek ve bir hisse bedeli bin 495 lira olacak.

Yıl boyunca İstanbul'da onbinlerce ihtiyaç sahibi aileye ulaşan İBB, Kurban Bayramı'nda da aileleri yalnız bırakmayacak. Hayırsever vatandaşlar, "Askıda Fatura", "Anne Bebek Paketi", "Aile Destek Paketi" gibi kampanyalarla yardımlarını İBB eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıkları gibi Kurban Bayramı'nda da kesecekleri kurbanları bu ailelere ulaştırmış olacak.

-KURBAN HİSSE BEDELİ BİN 495 TL-

İstanbul Vakfı üzerinden yürüyecek kurban bağışı dayanışmasında; bin 150 büyükbaş kurban kesilecek ve bir kurbanda 7 hisse olacak. Konservasyon işlemiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak etler kemiksiz ve 16 kg olacak. Hayırseverler bir hisse için bin 495 TL ödeyecek.

İBB bu bağış kampanyasını, Et ve Süt kurumunun İzmir'deki tek anlaşmalı mezbahasına sahip Efkar Et Kombinası ile gerçekleştirecek.

-KURBAN KESİMİ NOTER HUZURUNDA YAPILACAK-

Planlamaya göre kurbanların kesimi bayramın ikinci ve üçüncü günü olan 1 ve 2 tarihlerinde yapılacak. Kesim esnasında İBB'nin tesiste bir veteriner hekimi bulunacak. Ayrıca vekâletler noter huzurunda okunacak ve videoya kaydedilecek. İBB, kesimlerin ardından etleri ihtiyaç sahiplerine konserve kavurma olarak dağıtacak. Planlamaya göre her 1 ton etten, 920 adet 800'er gramlık 736 kg kavurma üretilecek. Toplam üretim ise 117 bin 760 adet konserve olacak. Konserveler 16 Ağustos tarihinde frigorofik araçlarla İBB'ye teslim edilecek ve dağıtım süreci başlayacak. Yaklaşık 120 bin konserve kavurma İstanbul'daki ihtiyaç sahibi ailelere kısa süre içinde ulaştırılacak.

Kaynak: Bültenler

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