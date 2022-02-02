İhtişamlı günlere geri dönüyorlar! Aubameyang resmen Barcelona'nın futbolcusu

Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Anlaşmada 2025 yılına kadar opsiyon hakkı bulunuyor.

100 MİLYON EURO

Katalan devi, Aubameyang'ın serbest kalma bedelinin 100 milyon euro olduğunu açıkladı. Barcelona Aubameyang dışında Ferran Torres ve Adama Traore'yi kadrosuna kattı.

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