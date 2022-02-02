İhtişamlı günlere geri dönüyorlar! Aubameyang resmen Barcelona'nın futbolcusu - Haberler Spor
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İhtişamlı günlere geri dönüyorlar! Aubameyang resmen Barcelona'nın futbolcusu

Haberler.com - Spor
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Barcelona, Arsenal'dan Aubameyang'ı kadrosuna kattı. Katalan devi, süper golcü ile 1.5 + 2 yıllık sözleşme imzaladı. Aubameyang'ın serbest kalma bedeli ise dudak uçuklattı.

Barcelona, Pierre-Emerick Aubameyang ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı. Anlaşmada 2025 yılına kadar opsiyon hakkı bulunuyor.

İhtişamlı günlere geri dönüyorlar! Aubameyang resmen Barcelona'nın futbolcusu

100 MİLYON EURO

Katalan devi, Aubameyang'ın serbest kalma bedelinin 100 milyon euro olduğunu açıkladı. Barcelona Aubameyang dışında Ferran Torres ve Adama Traore'yi kadrosuna kattı.

İhtişamlı günlere geri dönüyorlar! Aubameyang resmen Barcelona'nın futbolcusu

Haberler.com - Spor

Pierre Emerick Aubameyang, Barcelona, Arsenal, Spor, Haber

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