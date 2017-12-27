İhracatın Parlayanları - Genç Yaşta Yönetimini Devraldığı Şirketi Zirveye Taşıdı

İLYAS GÜN - Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Ulusoy Un Ticaret AŞ'de 14 yıl önce 23 yaşında göreve başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, şirketin cirosunu 1 milyar liranın üzerine taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.



Aile şirketi Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret AŞ'de 2003 yılında 23 yaşında ihracat sorumlusu olarak göreve başlayan Eren Günhan Ulusoy, 2007 yılında genel müdürlüğe getirildi. 2011 yılında İcra Kurulu Başkanı olan Ulusoy, 2015 yılında da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini babası Fahrettin Ulusoy'dan devraldı.



Ulusoy, 2006 yılında 61 milyon lira olan şirketin cirosunu 1 milyar liranın üzerine taşımayı başardı.



Genç iş adamı Ulusoy, AA muhabirine, babası Fahrettin Ulusoy'un iş hayatına 1969 yılında 14 metrekarelik kiralık bir dükkanda zahirecilikle başladığını söyledi.



Babasının en büyük hayalinin un fabrikası kurmak olduğunu, bunu da 1986 yılında bir fabrikaya ortak olarak gerçekleştirdiğini belirten Ulusoy, "3 yıl sonra da aile şirketimizi, yani Ulusoy Un'u kurdu. 2003 yılında üniversiteyi bitirdikten sonra şirketin Çorlu'daki fabrikasında ihracat sorumlusu olarak görev aldım. Genel müdürlük deneyiminden sonra babamın yetkisini bana devretmesi, Anadolu'da nadir rastlanan bir davranıştır. Ortada bir başarı varsa bu, kurucumuzun öngörüsünden kaynaklanıyor." ifadesini kullandı.



"Borsada cirosu ağırlıkla un üretimi olan tek şirketiz"



Şirketin, göreve geldiği dönemden itibaren büyümeye devam ettiğini vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:



"Bugün şirketimizin ihracatı 5 kıtada 82 ülkeye ulaştı. Türkiye'nin dünya birincisi olduğu un ihracatında biz de yüzde 5'lik paya sahip olduk. Şirket için önemli dönüm noktası 2014 yılında halka arz olmasıdır. Samsun'dan halka arz olan tek firmayız. Cirosu ağırlıkla un üretimi olan tek şirket olarak borsada yer alıyoruz. Böylece şirketin sermaye ve kurumsal yapısı güçlendi. Halka arzdan gelen sermayeyi de yatırıma yönlendirdik."



Ulusoy, üniversite hayatında beklentilerinin farklı olduğu, yurt dışında eğitim görmeyi planladığını aktararak, annesinin de stresli çalışma hayatının içinde bulunmasını istemediğini dile getirdi.



Çorlu'daki fabrikalarının İstanbul'a yakınlığının şirketlerinde işe başlamasında etkili olduğunu anlatan Ulusoy, şunları kaydetti:



"İşin içine girdikten sonra gördüm ki gerçekten sektörün potansiyeli yüksek. Türkiye, gıda ve tarım alanında yeni bir açılım yapıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi önemli tedarikçi haline dönüşmüş. Burada fırsatlar olabileceğini gördüm. Sonra severek ve öğrenme merakı ile işin içine daha çok girerek hayallerimi Ulusoy Un üzerinde kurmaya başladım."



Ulusoy, şirketin ihracattaki yüzde 5'lik payını yüzde 10'a çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.