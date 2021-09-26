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İhracatın Devler Ligi'nde AOSB'den 17 firma yer aldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İhracatın Devler Ligi'nde AOSB'den 17 firma yer aldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), faaliyet gösteren 17 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin en başarılı ilk 1000 ihracatçı" listesine yer aldı.

ADANA (İHA) - Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), faaliyet gösteren 17 firma, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan "Türkiye'nin en başarılı ilk 1000 ihracatçı" listesine yer aldı.

TİM tarafından 2020 yılı ihracat rakamları dikkate alınarak yapılan yapılan açıklamaya göre, Kastamonu Entegre genel sıralamada 98'inci, sektöründe 3'üncü, Çimsa genel sıralamada 117'nci, sektöründe 4'üncü, Sarten Ambalaj genel sıralamada 128'nci, sektöründe 32'nci, Filpa Ambalaj ve Dış Ticaret genel sıralamada 290'ncı, sektöründe 18'inci, ADM Besin ve Tarım genel sıralamada 344'üncü, sektöründe 30'uncu, Omnia Nişasta genel sıralamada 335'inci, sektöründe 31'inci, Yurtbay Seramik genel sıralamada 426'ncı, sektöründe 12'nci, Samsun Makine genel sıralamada 441'nci, sektöründe 48'inci, Güney Çelik genel sıralamada 483'üncü, sektöründe 46'ncı, Ankutsan Antalya Kutu genel sıralamada 503'üncü, sektöründe 15'nci, Şenpiliç Gıda genel sıralamada 609'uncu, sektöründe 14'ncü, Bossa genel sıralamada 623'üncü, sektöründe 25'inci, Özler Tarım genel sıralamada 629'uncu sektöründe 7'nci, Pilyem Gıda genel sıralamada 738'inci, sektöründe 17'inci, Canada Green genel sıralamada 936'ncı, sektöründe 26'ncı, Tat Nişasta genel sıralamada 939'uncu, sektöründe 72'nci ve Çokyaşar Tel Örme genel sıralamada 998'inci, sektöründe 77'nci oldu.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, ekonomik büyümenin gerçekleşmesinde kilit rol oynayan ihracatın, kalkınmanın en önemli unsurlarından birisi olduğunu belirterek, "İhracat, bir yandan milli geliri artırıp doğrudan kalkınmaya katkı sunarken diğer yandan döviz girdisiyle ülkemizin dış ticaretine çok büyük katkı sunmaktadır. Bu nedenle biz sanayiciler olarak ihracata önem veriyor ve pazardaki gücümüzü artırmak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Başkan Sütcü, 2020 ihracatıyla sıralamada yer almayı başaran tüm firmaları tebrik ettiğini sözlerine ekledi. - ADANA

İhracatın Devler Ligi'nde AOSB'den 17 firma yer aldı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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