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İhlas Koleji sporcuları, 8. Fetih Kupası'nda ter döktü

- İhlas Koleji sporcuları, 8. Fetih Kupası'nda ter döktü Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçişte düzenlenen ilk spor turnuvası olan 8. Fetih Kupası bugün başladı.

28.05.2020 13:58 | Son Güncelleme: 28.05.2020 14:05

- İhlas Koleji sporcuları, 8. Fetih Kupası'nda ter döktü

İSTANBUL - Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçişte düzenlenen ilk spor turnuvası olan 8. Fetih Kupası bugün başladı. İhlas Koleji Spor Kulübü de yarışmaya üç sporcusuyla katılım gösterdi.

Türkiye'de kontrollü sosyal hayata geçişte düzenlenen ilk spor turnuvası 8. Fetih Kupası bugün başladı. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Okçular Vakfı tarafından İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen turnuva aynı zamanda dünyada okçuluk alanında düzenlenen ilk spor müsabakası olma özelliği taşıyor. Aralarında Mete Gazoz, Yasemin Ecem Anagöz, Yeşim Bostan gibi milli okçuların da bulunduğu 128 en iyi sporcunun yarışacağı Fetih Kupası'na İhlas Koleji Spor Kulübü de üç sporcuyla katılım sağladı.

Ayşe Alan: "Milli sporcularla yarışma şansı bulduğum için çok gururluyum"

Organizasyon hakkında görüşlerini dile getiren İhlas Koleji Spor Kulübü sporcusu Ayşe Alan, "Böyle bir organizasyonda bulunduğum için çok mutluyum. Milli sporcularla yarışma şansı bulduğum için çok gururluyum. Aynı zamanda yaş sınırlaması olmadığı için belli bir yaş üstünde tüm sporcular katılabiliyor. Normalde yarışma şansını hiçbir zaman bulamayacağım sporcularla beraber yarışıyorum. Bu benim için çok büyük bir şans. O yüzden organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim. Pandemi sonrası böyle bir organizasyon yapılması da çok hoş oldu. Biraz karantinamızı kurtardı. Çünkü okçuluğu çok özlemiştim. Uzun zamandır yapamıyordum. Hem yarışma hem antrenman yapma şansı bulmam çok sevindirdi beni" ifadelerini kullandı.

Pandemi döneminde hazırlıklarımı uzun süre sürdüremediğini de sözlerine ekleyen Alan, "Özellikle ilk başlarda katı kuralların olduğu zaman. Tam verim de alamıyoruz sporcular olarak yeteri kadar antrenmanlı değiliz. Ama yarışma öncesinde birkaç kere antrenman yapma fırsatı yakaladım şanslı olarak" şeklinde konuştu.

Yunus Yılmaz: "50-55 gündür ok atmıyoruz"

8. Fetih Kupası'nın hazırlıklarına ara verdikleri bu dönemde kendileri için önemli olduğuna vurgu yapan İhlas Koleji Spor Kulübü okçusu Yunus Yılmaz, "Okçular Vakfı'nın düzenlediği yarışma gerçekten eğlenceliydi. 50-55 gündür ok atmıyoruz. Organizasyon da çok güzel şekilde hazırlanmış. Mesafe kurallarına çok iyi şekilde uyulmuş. Tüm ekip arkadaşlarıma ve çalışanlara teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde de bize destek oldular; hastanelerde testlerle, verdikleri dezenfektan ve maskelerle" diye konuştu.

Halil Kof: "Güzel bir organizasyon"

Başarılı sporcu Halil Kof ise yarışmada emeği geçenlere teşekkür ederek, "Pandemi döneminden sonraki ilk organizasyon olduğu için önlemler biraz fazla bana göre. Çünkü eskiden böyle değildi. Güzel bir organizasyon. Yapanlara teşekkür ediyorum" dedi.

Halil, korona virüs salgını sürecinde hazırlıklarına ilişkin de şöyle konuştu:

"Evde yay çektim. Tabii atış yapamadığımız için zordu. Bu organizasyon da antrenman gibi güzel bir deneyim olacak."

Sadık Özaydın: "Yarışmaya katılmaktan çok mutlu olduk"

Sporcular adına güzel bir organizasyon olduğunu belirten İhlas Koleji Spor Kulübü Antrenörü Sadık Özaydın, "Bu yıl 8.'si düzenlenen bir yarışma bu. Tabii hazır olamadığımız bir yarışma bütün yarışmacılar için. 2.5-3 aya yakın antrenman yapmayan bir sporcu grubumuz var. Ama bu da bir fırsat, değerlendirmemiz gerekiyordu. Diğer açıdan da özlüyor insan spor sahalarını. Vakıf da sporun gerçekleştirilmesi adına burada gerçekten normalleşme süreci içerisinde belli mesafeler içerisinde bu organizasyonu düzenlemiş. Onlara da teşekkür etmek lazım. Tabii Fetih'in de sene-i devriyesi. Bu açıdan da anlamlı bir yarışma. İhlas Koleji Spor Kulübü olarak biz de bu yarışmaya katılmaktan çok mutlu olduk. Davet üzerine geldik zaten" açıklamasını yaptı.

İhlas Koleji sporcuları, 8. Fetih Kupası'nda ter döktü

Kaynak: İHA

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