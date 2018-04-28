İhlas Koleji Öğrencisinden Rekorla Gelen Şampiyonluk

Gaziantep'te düzenlenen 6. Geleneksel Uluslararası Alleben Su Sporları Şenlikleri'nde Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya 4 dalda şampiyonluğa uzanırken iki de rekor kırdı.

Gaziantep Şehit Kamil Belediyesi tarafından Alleben Yüzme Havuzu Tesislerinde düzenlenen şenliklerde İhlas Koleji öğrencisi Bera Kayra Sarıkaya 100 metrede sırasıyla kelebek, serbest, kurbağalama ve sırtüstünde şampiyonluğa ulaştı. Sarıkaya ayrıca sırtüstü ve serbest stillerde oyunlar rekorlarını da kırmayı başardı.

Şenliklerde 100 metre yarışlarını adeta domine ederek tüm stillerde şampiyonluğa ulaşan Bera Kayra Sarıkaya'ın rekorla gelen şampiyonluğu ili ilgili görüşlerini açıklayana, İhlas Koleji Beden Eğitimi Öğretmeni Şenol Özkan, "Öğrencimiz için milli takım antrenörleri övgü dolu sözler kullanıyorlar. Aynı azim ve istekle devam ederse Tokyo Olimpiyatlarına katılacak olan milli takım kafilesinde yer alabileceğini söylüyorlar. Kendisinin potansiyeline ve daha iyi sonuçlar alacağına yürekten inanıyorum" dedi.

Bera Kayra Sarıkaya'yı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, başarılı oldukları spor dallarına sürekli olarak yenilerini eklediklerini ifade etti. Sportif başarıları olan öğrencilerin akademik başarı için de İhlas Kolejini tercih etmelerinden dolayı mutlu olduklarını söyleyen Yeltekin, "Okullarımızda çeşitli spor dallarında başarılı olan milli takıma kadar yükselmiş öğrencilerimiz var. Onların sportif başarılarına akademik başarılar da eklemek için her türlü desteği veriyoruz" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL