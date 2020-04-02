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Amerika Birleşik Devletleri, İhlas Ev Aletleri, İhlas, Ekonomi

İhlas Ev Aletleri'nden NSF onaylı hijyenik bir su arıtma cihazı

İhlas Ev Aletleri, su arıtma sektöründeki 20 yıllık tecrübesiyle, yeni Aura Cebilon Platinum su arıtma cihazını üreterek iç ve dış piyasada kullanıcılarına sundu.

02.04.2020 14:57 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:57
İhlas Ev Aletleri'nden NSF onaylı hijyenik bir su arıtma cihazı

İhlas Ev Aletleri, su arıtma sektöründeki 20 yıllık tecrübesiyle, yeni Aura Cebilon Platinum su arıtma cihazını üreterek iç ve dış piyasada kullanıcılarına sundu. Özellikle pandemi sebebiyle hijyen hassasiyetimizin olduğu bu günlerde, Amerikan Hijyen kuruluşu NSF standartlarında üretilen Platinum Su Arıtma Cihazı, gönül rahatlığıyla kullanıcılarına sağlıklı içme suyu üretecek.

Su arıtma sektöründeki 20 yıllık tecrübesiyle teknoloji ve kalitesinden ödün vermeyen İhlas Ev Aletleri, yeni ve yerli üretim ürünü olan Aura Cebilon Platinum, NSF tarafından onaylanarak müşterilerinin hizmetine sundu.

Mart ayında banttan inen Aura Cebilon Platinum için İhlas Ev Aletleri Genel Müdürü Dr. Ömer Kamber konuyla ilgili şunları söyledi: "Özellikle son bir kaç aydır neredeyse tüm dünyanın maruz kaldığı pandemi nedeniyle ortaya çıkan hijyen konusu çok büyük önem arz etmektedir. Başta kişisel temizliğin yanısıra, aynı şekilde alıp yediğimizden gıdadan içtiğimiz suya, temas ettiğimiz yerlere kadar hijyene dikkat edilmelidir. Bu anlamda müşterilerinin hizmetinde olarak, temiz ve sağlıklı su içmek için hijyen güvenliği NSF tarafından onaylanmış PLATINUM su arıtma cihazı güvenle kullanabilir durumdadır. Ayrıca şık tasarımı, kullanım kolaylığı ve tezgah altında az yer kaplamasıyla, hassas ev hanımlarına da kolaylık sağlıyor.

Su arıtma sektöründeki uzmanlığımız ve inovasyondaki farklılığımızla, büyük bir potansiyele sahibiz. 20 yıllık bilgi birikimimiz ile dünyadaki gelişmeleri harmanlayarak ürettiğimiz ürünlerimizi halkımızın hizmetine sunuyoruz. Bir su arıtma için vazgeçilmez olan hijyen uygulamasını dünyada bir numara olan Amerika'nın bağımsız hijyen kuruluşu NSF ile birlikte yürütüyoruz. Son göz bebeğimiz, Platinum su arıtma cihazı ile birlikte bütün ürünlerimiz sağlıklı ürün sınıfındadır ve özellikle pandemi sebebiyle hijyen hassasiyetimizin olduğu bu günlerde güvenle kullanılabilir.

AR-GE Merkezi mühendislerimizden, üretim bandına kadar her arkadaşımın emeğiyle ortaya çıkan Cebilon Platinum, ekonomik fiyatıyla ve kalitesi ile de büyük bir boşluğu dolduracaktır. Yeni ürünümüzle birlikte ürün ve fiyat çeşitliliği adına Cebilon su arıtma ailesinin müşteri nezdinde ciddi karşılık bulacağını düşünüyoruz. İhlas Ev Aletleri'nin güvenli ve kaliteli ürün üretme devamlılığını bu noktada bir kez daha ortaya koyuyoruz.

Bilindiği üzere ürünlerimizin montaj ve bakımlarını da yetkili servislerimiz aracılığı ile yapıyoruz. Aura Cebilon su arıtma cihazlarının periyodik bakımların İhlas Yetkili Servis personeli tarafından takip edilmesi, müşterilerimizin hem kendi sağlıkları hem de cihazlarının verimliliği açısından bunun büyük önem arz ediyor. Ucuz ürün ve ucuz filtre kullanarak farklı şekilde mağduriyete sebep olan ürünlere bakmayarak, ürün ve hizmetlerimizi tercih eden çok sayıda müşterimiz olduğunu altını çizerek belirtmek istiyorum. İhlas Ev Aletleri ve İhlas Yetkili Servisler sağlıklı su üretme ve satış sonrası hizmet konularında çeyrek asırlık bir geçmişe ve tecrübeye sahip. Bu anlamda müşterilerimiz bize güveniyorlar. Yeni Cebilon Platinum su arıtma cihazımız da bu tecrübe ve güvene dayanarak üretilmiş bir üründür. Bütün müşterilerimize şimdiden hayırlı olsun." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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