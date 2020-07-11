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Igor Kokoskov'un kafasındaki Fenerbahçe profili: Tempolu, enerjik, ribauntçu

Spor Arena / Süleyman ARAT - F.Bahçe Beko Basketbol Takımı'nda Zeljko Obradovic'in halefi olarak işe koyulan Igor Kokoskov, kafasındaki kadroyu şekillendirmeye başladı.

Igor Kokoskov'un kafasındaki Fenerbahçe profili: Tempolu, enerjik, ribauntçu
11.07.2020 07:41 | Son Güncelleme: 11.07.2020 08:09

Spor Arena/ Süleyman ARAT - F.Bahçe Beko Basketbol Takımı'nda Zeljko Obradovic'in halefi olarak işe koyulan Igor Kokoskov, kafasındaki kadroyu şekillendirmeye başladı. Önceki yıllara göre daha dar bir bütçeye sahip olsa da sarı lacivertli başantrenör; hırslı, hedefleri ve hayalleri olan yeni oyuncularını, Jan Vesely, Nando de Colo, Melih Mahmutoğlu gibi takımın kıdemli isimleriyle harmanlayarak ortaya tempolu basketbol oynayan, enerjik, ribauntlarda etkili bir takım ortaya çıkarma amacında. Kokoskov'un bu konuda şüphesiz ki en büyük destekçileri genel menajer Gherardini, takım menajeri Cenk Renda ve yardımcısı Erdem Can olacak.

Oyun kurucu aranıyor

Transferde şimdiye kadar Dyshawn Pierre, Edgaras Ulanovas ve Johnathan Hamilton resmi olarak renklere bağlanırken, Danio Barthel'le el sıkışıldığı belirtildi. Bunlara 2-3 ismin daha ekleneceği belirtilirken Kokoskov özellikle oyun kurucuda ince eleyip sık dokuyor... Yugoslav ekolüyle NBA oyununu harmanlayan Sırp koç oyun kurarken yaratıcılığını ortaya koyacak, en kritik anlarda takımı ateşleyecek, sürpriz şutlarıyla umulmadık maçları çevirecek, Ali Muhammed ve Leo Westermann'a alternatif olacak bir gard arıyor.

Sezonun bitmesi bekleniyor

F.Bahçe'de tüm planlar, Kokoskov İstanbul'a gelip takımın başına geçene kadar transferleri tamamlamak. Halihazırda NBA ekibi Sacramento Kings'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Kokoskov, takımı play-off'a kalamazsa ağustos ortasında İstanbul'da olacak. Aksi takdirde gelişi ağustos sonunu bulabilecek. Bu ihtimali de düşünen Kokoskov'un İstanbul'a gelmeden transfer işlemlerinin tamamlanmasını istediği öğrenildi. Kings, normal sezonun bitmesine 8 maç kala, play-off potasındaki Memphis Grizzlies'ın 4 galibiyet gerisinde.

Kaynak: Hürriyet

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