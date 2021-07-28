Iğdır'da bir ayda uyuşturucuyla ilgili 28 suç aydınlatıldı, 51 kişi yakalandı
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Iğdır'da bir ayda uyuşturucuyla ilgili 28 suç aydınlatıldı, 51 kişi yakalandı

Iğdır'da bir ayda uyuşturucuyla ilgili 28 suç aydınlatıldı, 51 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Güncel

Iğdır'da son 1 ayda uyuşturucuyla ilgili 28 suç aydınlatıldı, 51 zanlı gözaltına alındı.

Iğdır'da son 1 ayda uyuşturucuyla ilgili 28 suç aydınlatıldı, 51 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalarda son bir ay içerisinde 28 farklı suç aydınlatıldı.

Aynı süreçte uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 51 kişi hakkında yasal işlem yapılırken bu kişilerden 25 gram metamfetamin, 90 gram esrar, 1 gram bonzai, 11 gram eroin, 58 kök kenevir, 1198 paket kaçak sigara ve 13 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Bazılarının define de aradıkları da belirlenen zanlıların adreslerindeki aramalarda kaçak kazı yapmakta kullanılan malzemeler de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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Iğdır'da bir ayda uyuşturucuyla ilgili 28 suç aydınlatıldı, 51 kişi yakalandı - Haberler
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