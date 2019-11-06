İGA CFO Bilgen: "5 milyar euroluk refinansman konusunu değerlendiriyor olacağız"

06.11.2019 16:59 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:05

İGA İstanbul Yeni Havalimanı CFO'su Selahattin Bilgen, İstanbul Havalimanı'nın başlangıcında aldıkları kredinin refinanse edilmesi ile ilgili "Maliyetlerin istediğimiz seviyelerde olması halinde 5 milyar euroluk refinansman konusunu değerlendiriyor olacağız" dedi.



İGA İstanbul Havalimanı'nın başlangıcında aldıkları kredinin refinanse edilmesi ile ilgili İGA İstanbul Yeni Havalimanı CFO'su Selahattin Bilgen Bloomberg HT kanalına açıklamalarda bulundu.



Kredinin refinanse edilmesi ile yapılandırılması arasında farkla olduğunu belirten Bilgen, "Yabancı bankaların projenin refinansmanı ile ilgili ciddi anlamda ilgisi olduğunu gördük. Yapılandırılan kredilerden farklı olarak bu tip proje finansmanlarında belli risklerin aşılmasından sonra finansman maliyetlerinin daha avantajlı hale geldiği işletme dönemine geçildiğinde, kredilerin refinanse edilmesi söz konusu olabiliyor. Biz de Grup olarak kredimizi refinansmanı alternatiflerinin üzerinde çalışmak için Dome Grubuyla iş birlği yapmaya karar verdik" dedi.



Refinansman tutarının ne kadar olacağı bilgisini de paylaşan Bilgen, "Finansal tutarı firmaların göstereceği ilgiye ve bizim finansman maliyetleri ile ilgili değerlendirmemize bağlı. Maliyetlerin istediğimiz seviyelerde olması halinde 5 milyar euroluk refinansman konusunu değerlendiriyor olacağız" şeklinde konuştu.



"Hedeflediğimiz refinansman euro cinsinden olacak"



Selahattin Bilgen, mevcut kredilerinin euro cinsinden olduğunu kaydederek, "Operasyon olarak nakit açışının da euro cinsi. Dolayısıyla temel olarak hedeflediğimiz refinansman euro cinsinden olacak. Finansman maliyetleri projeye gösterilen ilgiye göre değişebilir" ifadelerini kullandı.



Ayrıca Bilgen, refinansman kısa sürede gerçekleşmese bile nakit akışlarında bir problem olmadığını, önümüzdeki Ocak ayında Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne (DHMİ) kira ödemesini gerçekleştireceklerini bildirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA