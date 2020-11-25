IFAB elle oynama kuralında değişikliğe gitti! Nihai karar hakemlerin olacak

Dünya futbolunda en sık tartışılan konulardan biri olan elle oynama kuralı için Uluslararası Futbol Birliği IFAB, bir dizi değişikliğe gitti. Buna göre her elle oynamanın ihlal sayılmadığı bir kez daha vurgulanırken, yeni kuralın 3 tane püf noktası belirtildi.

Futbol kurallarının düzenleyicisi olan Uluslararası Futbol Birliği IFAB, gündem konularıyla ilgili yeni bir bildiri yayınladı.

Yeni bildiride her dönem gündemden düşmeyen topa elle müdahalenin yanı sıra ofsayt kuralı ile ilgili eğlenceli bir çalışmanın içerisinde oldukları duyuruldu.

ELLE MÜDAHALEDE KARAR HAKEMİN

IFAB topa elle müdahale edilen her pozisyonun bir ihlal olmadığını belirterek, son kararın hakem değerlendirmesine kaldığını belirtti.

HER EL İHLAL DEĞİLDİR

Açıklamada, "El ile müdahalelerde kurallar zaman zaman revize edilse de her zaman kesin ve tutarlı bir karar yoktur. Son kararın hakeme ait olduğunu ve oyuncunun eline veya koluna değen her pozisyonun ihlal olmadığını bir kez daha vurguluyoruz. Elle oynamalarda duruma göre yorum hakkı hakemindir." sözleri kullanıldı.

Yeni el kuralının püf noktaları:

-Top, sırtı dönük pozisyondaki oyuncunun koluna çarparsa oyun devam ettirilir.

-Kaleye atılan şutlarda top vücuttan ele gelirse, oyun devam eder, sarı kart yok.

-Futbolcu topla oynamaya çalışırken doğal konumunda eline çarparsa oyun devam.

Ayrıca kolun tamamının doğal olmayan şekilde büyümesine atıfta bulunulurken hakemlerin oyuncunun hareketine göre konumlarını belirleyerek kararlarını vermesi gerektiğini söyledi.

OFSAYT ÇALIŞMASI

IFAB'dan ayrıca sürpriz bir çıkış geldi. Futbolda gol atmanın bir sistem içerisinde sürmesini sağlayan ofsayt kuralı ile ilgili yeni bir çalışma yapıldığını belirtti.

Ofsayt kuralıyla ilgili "Daha eğlenceli ve dinamik hale getirmek adına yeni bir çalışma" yapıldığı duyurulurken bir kural değişikliğinden önce kapsamlı testlerin ve denemelerin yapılacağının da altı çizildi.

HER LİGE VAR ÇALIŞMASI

IFAB raporunda son olarak VAR konusunda yapılan çalışmalar aktarıldı. Bütçesi daha sınırlı liglerde VAR uygulamasının yapılamamasına atıfta bulunulan bilgilendirmede, bu konuda daha düşük bütçelerle VAR sistemi oluşturabilmenin çalışmalarının yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca mevcut VAR kuralları ve uygulanışı konusunda iyileştirme çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı.

(Sporx)