İçişleri: Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
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İçişleri: Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri: Şırnak'ta 2 terörist teslim oldu
06.08.2020 15:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 15:29

İÇİŞLERİ Bakanlığı, emniyet ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu Şırnak'ın Cizre ilçesinde 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı, her geçen gün artıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu 2 bölücü terör örgütü mensubu, Şırnak Cizre'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin Suriye'de faaliyet gösterdiği ve birinin 5, diğerinin 6 yıl önce örgüte katıldığı belirlendi. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 125'e yükselirken, toplam teslim olan örgüt mensubu sayısı 137 oldu. 


Kaynak: DHA

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