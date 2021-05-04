İçişleri'nden "Sigara satışı yasaklanacak mı?" sorusuna yanıt: Tamamen sosyal medya dedikodusu
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İçişleri'nden "Sigara satışı yasaklanacak mı?" sorusuna yanıt: Tamamen sosyal medya dedikodusu

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile cuma gününden itibaren zincir ve süper marketlerde zorunlu temel ihtiyaç ürünleri dışında ürün satışı yapılamayacak. Bu ürünler, alkollü ürünün yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye gibi malzemeler olarak sıralandı. Sosyal medyada ise sigara satışına yönelik bir kısıtlama gelip gelmeyeceği gündem oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, böyle bir durumun söz konusu olmadığını, durumun sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı, 7 Mayıs'tan itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceğini bildirdi.

BİRÇOK ÜRÜNÜN SATIŞI YASAKLANDI

Daha önceden alkollü ürünlerin satışı yasaklanmış, dün gece de yayınlanan genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyeceği duyuruldu. Buna göre marketlerde elektronik eşya, hırdavat, giyim, aksesuar, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünler tam kapanma boyunca satılamayacak.

"SİGARA SÖYLENTİLERİ DEDİKODUDUR"

Bu kararların sonrasında "Marketlerde sigara satışına yasak mı geliyor?" sorusu sosyal medyada gündem oldu. İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, market önlemlerine yönelik son yayınlanan genelgede, sigara yasağına ilişkin bir kısıtlama olmadığını belirtti. Çataklı, bu yöndeki tezviratların sosyal medya dedikodusundan ibaret olduğunu söyledi.

ONLINE SATIŞ DEVAM EDECEK

Alınan tedbirlerin canlı bir süreç içerisinde gerçekleştiğini vurgulayan Çataklı, ''Nerelerin kapanıp kapanmayacağı, cumartesi - pazarın aynısı tam kapanma sürecine yansımış oldu'' açıklamasında bulundu. Yeni bir genelgeyle hangi ürünlerin alınıp satılabileceğini belirlediklerini ve amacın kalabalık oluşmasını engellemek olduğunu ifade eden Çataklı, ''Online alışverişlerle ilgili durum şu an söz konusu değil'' dedi.

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Market genelgesinden sonra herkes aynı şeyi merak ediyor! Sigara satışı yasaklandı mı?
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü
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