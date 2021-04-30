İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz
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İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz

İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Tam kapanma döneminde esnaf ve hükümeti karşı karşıya getiren alkol satışı yasağında tartışmalar devam ediyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'ın "Hayırlı olsun" diyerek yasağın kaldırıldığını duyurmasının üzerinden henüz iki saat geçmemişken konu hakkında bir açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlık, resmi olmayan açıklamalara itibar edilmemesini istedi.

17 günlük tam kapanma döneminde alkol yasağına ilişkin yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, bugün sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak yasağın kaldırıldığını bildirdi. Ancak aradan iki saat geçmeden İçişleri Bakanlığı da konu hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık açıklamasında, resmi olmayan açıklamalara itibar edilmemesi istendi.

İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kısıtlamalar ile ilgili açıklamalarımız, resmi olarak Bakanlığımızca; İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları, Valilikler tarafından ilgili kurumlarla ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemelidir. Milletimizin büyük fedakarlık gösterdiği Tam Kapanma Döneminde, yanlış bilgilendirmeye yönelik kasıtlı tutumlarla ilgili gerekli hukuki müracaatların başlatılacağı da kamuoyuna saygıyla duyurulur."

İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz

AYBAŞ YASAĞIN KALDIRILDIĞINI DUYURMUŞTU

Türkiye Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş ise kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alkol satışı yasağı kalkmıştır herkese hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan alkol yasağı açıklaması: Resmi olmayan kurum ve kişilere itibar etmeyiniz

ESNAF KARARA TEPKİLİ

Alınan karara esnaf da tepkili. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, yasakla ilgili net bir düzenleme olmadığını, açıklanan kabine kararları ve İçişleri Bakanlığı genelgesinde hiçbir yasağa rastlayamadıkları için satışlara devam edileceğini söylemişti.

Palandöken konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda ülke olarak olmayan bir yasağı konuşuyoruz. Yasakla ilgili bir genelge yayımlanır da bize yazı gelirse o zaman gereğini yapar, tüm teşkilatımıza 'Yasak geldi, satmayın' deriz. Esnafa ceza kesilirse, bu hangi yasa maddesine aykırılıktan olacak? Cezanın miktarı ne olacak? Ortada bir yasak yok ki, cezası olsun." dedi.

ANKARA BAROSU İPTAL DAVASI AÇTI

Alkol satışıyla ilgili son hamle ise dün Ankara Barosu'ndan geldi. Ankara Barosu, 17 Mayıs'a kadar sürecek 'Tam kapanma' döneminde İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer almamasına rağmen fiili olarak uygulanan alkollü içki satışı yasağına ilişkin uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Ankara Barosu'nun başvurusunda, "İçişleri Bakanlığı genelgesinde yer almayan, yasal dayanağı bulunmayan, keyfi, sebepsiz ve kamu yararından yoksun ve hukuka aykırı fiili uygulama hayata geçirilerek icrailik kazanmıştır" ifadelerine yer verildi ve "Tam kapanma günlerinde alkollü içki satışının yasaklanması, temel hakları sınırlandırma yetkisinin kötüye kullanımıdır" denildi.

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mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
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