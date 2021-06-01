İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı! Kafe ve restoranlar aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımlarının detaylarıyla ilgili genelge yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, kafe ve restoranların açılış yöntemlerine ilişkin de bilgilere yer verildi. Buna göre 07.00-21.00 saatleri arasında çalışacak kafe ve restoranlarda aynı masaya aynı anda açık alanlarda 3, kapalı alanlarda ise 2'den fazla müşteri kabul edilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan sonra uygulanacak normalleşme adımlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen kafe ve restoranların açılış tarihini de açıkladı.

SAAT 21.00'A KADAR MÜŞTERİ AĞIRLAYACAKLAR

Yeni normalleşme planında kafe ve restoranların hafta için sabah 07.00'dan akşam 21.00'a kadar müşteri kabul edilebileceği belirtildi. Saat 24.00'a kadar da paket servisi yapabilecekleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin detaylar da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede paylaşıldı. Genelgede kafe ve restoranların hangi şartlarda açılacağına ilişkin ayrıntılar anlatıldı.

AYNI ANDA EN FAZLA 3 KİŞİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, açık alanlarda aynı masada en fazla 3 kişinin, kapalı alanlarda ise 2 kişinin oturabileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, kafe ve restoranlara ilişkin detaylar şu şekilde:

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.