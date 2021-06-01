İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı! Kafe ve restoranlar aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı! Kafe ve restoranlar aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan normalleşme adımlarının detaylarıyla ilgili genelge yayınladı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgede, kafe ve restoranların açılış yöntemlerine ilişkin de bilgilere yer verildi. Buna göre 07.00-21.00 saatleri arasında çalışacak kafe ve restoranlarda aynı masaya aynı anda açık alanlarda 3, kapalı alanlarda ise 2'den fazla müşteri kabul edilmeyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısının ardından 1 Haziran'dan sonra uygulanacak normalleşme adımlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen kafe ve restoranların açılış tarihini de açıkladı.

SAAT 21.00'A KADAR MÜŞTERİ AĞIRLAYACAKLAR

Yeni normalleşme planında kafe ve restoranların hafta için sabah 07.00'dan akşam 21.00'a kadar müşteri kabul edilebileceği belirtildi. Saat 24.00'a kadar da paket servisi yapabilecekleri bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin detaylar da İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede paylaşıldı. Genelgede kafe ve restoranların hangi şartlarda açılacağına ilişkin ayrıntılar anlatıldı.

AYNI ANDA EN FAZLA 3 KİŞİ

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, açık alanlarda aynı masada en fazla 3 kişinin, kapalı alanlarda ise 2 kişinin oturabileceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, kafe ve restoranlara ilişkin detaylar şu şekilde:

Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi); Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen tüm kurallara uyulması, masalar arasında her yönden 2 metre, yan yana sandalyeler arasında 60 cm mesafe bırakılması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kaydıyla, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günlerinde 07.00-21.00 saatleri arasında masada servis, gel-al ve paket servis, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis, pazar günleri ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.

İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı! Kafe ve restoranlar aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek
En çok merak edilenler arasındaydı! Kahvehanelerde oyun oynanmayacak
En çok merak edilenler arasındaydı! Kahvehanelerde oyun oynanmayacak
Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek
Düğünlerdeki davetli sınırlaması 15 Haziran'dan sonra kalkıyor! Nişan ve kınalara 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Murat Boz İlker Kaleli Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Gervinho Enes Ünal Ozan Tufan Merih Demiral Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İçişleri Bakanlığı genelgeyi yayınladı! Kafe ve restoranlar aynı masada en fazla 3 kişi ağırlayabilecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 02:05:06. #1.16#

title