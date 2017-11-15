İçi Dışı Kırmızı Posof Elmasına Coğrafi İşaret Tescili

Ardahan'ın Posof ilçesiyle özdeşleşen içi de dışı gibi kırmızı olan elma için coğrafi işaret tescili başvurusu yapıldı.



Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, Posof bölgesinde yetiştirilen içi dışı kırmızı elmanın coğrafi işaret tescili için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulunduklarını belirtti.



Demirci, içi kırmızı elmanın, şeker hastalığına iyi geldiğini, dişlerin temizlenmesine katkıda bulunduğunu, ağızdaki bakteri miktarını düşürerek diş çürümelerini azalttığını, kabuklarında zengin lif kaynağı olması nedeniyle bağırsak kanserini önleyici etkiye sahip olduğunu, bağırsak parazitlerine iyi gelerek kabızlık sorununu giderdiğini, yemeklerin kolay sindirilmesinde yardımcı olduğunu, midedeki safra asitlerini emerek karaciğer ve 12 parmak bağırsağına bir çok faydası olduğunu, karaciğeri temizlemesi, kandaki kolesterol miktarını düzenlemesi, bağışıklık sitemini kuvvetlendirme gibi birçok yararı olduğunu dile getirerek, ürünün coğrafi işaret alabilmesiyle ilgili incelemelerin başlatıldığını açıkladı.



İçi kırmızı elmanın, sadece Ardahan'ın Posof ilçesinde yetişen bir tür olduğunu söyleyen Demirci, "Bu içi kırmızı elma çeşidinin üretimini geliştirmek ve dış pazara sunmak adına coğrafi işaret tescili almak üzere çalışmalara başladık. Bu kapsamda marka patent ve danışmanlık hizmeti veren Figen Konak, Marka Patent ve Danışmanlık şirketi ile protokol imzaladık ve içi kırmızı elmanın coğrafi işaret tescili için çalışmalarımız başlanmıştır. Coğrafi işaret tescil çalışmalarımız Posof kırmızı elması ile sınırlı kalmayacak. Ardahan'a özgü yerel ürünlerin coğrafi işareti tescil ettirmek üzere çalışmalar devam edecek" şeklinde konuştu. - ARDAHAN