Icardi kaç kilo? Mauro Icardi kilo fazlası var mı?

Uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen Icardi, dönüş sürecinde golleriyle dikkat çekmişti. Takım içinde moral bulmaya başlayan tecrübeli forvet, yeniden eski günlerindeki etkili performansına kavuşmayı hedefliyor.

ICARDI'NİN KİLOSU GÜNDEMDE

Arjantinli golcünün kilosu camiada tartışma konusu oldu. Bugün itibarıyla Mauro Icardi'nin kilosu 86 olarak ölçüldü. Geçtiğimiz sezon 81 kilo olan yıldız futbolcunun ideal kilosunun ise 77 olduğu ifade ediliyor.

HEDEF 81-82 KİLO

Galatasaray'ın diyetisyen ekibi, Icardi için özel bir beslenme ve antrenman programı hazırladı. Bu plan kapsamında 15 gün içinde 81-82 kilo bandına ulaşması hedefleniyor.

KULÜP DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Galatasaray Sağlık Ekibi'nden Yener İnce, Icardi hakkında medyada yer alan bazı iddiaları yalanladı.

"ICARDI'Yİ YIPRATMAK İÇİN"

Yener İnce yaptığı açıklamada, "Kortizon tedavisi iddiaları tamamen gerçek dışıdır. Galatasaray'da böyle bir uygulama yapılmamıştır. Bu haberler, Icardi'yi yıpratmaya yönelik kasıtlı girişimlerdir" ifadelerini kullandı.