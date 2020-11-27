İç Anadolu'da Kovid-19 tedbirleri denetimi
27.11.2020 13:26 | Son Güncelleme: 27.11.2020 13:30
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Nevşehir'de denetim yapıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik Nevşehir'de denetim yapıldı.
Nevşehir'de, polis, zabıta ve sağlık personellerinden oluşan ekipler, halk otobüsleri ve semt pazarlarında denetim gerçekleştirdi.
Vatandaşları, sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda uyaran ekipler, tedbirler konusunda bilgilendirmede bulundu.
2000 Evler Mahallesinde kurulan semt pazarında esnaf ve vatandaşlardan maskelerini burunları açıkta kalacak şekilde kullananlar uyarıldı.
Kentteki denetim, alış veriş merkezleri ve şehirler arası otobüs terminalinde devam etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan