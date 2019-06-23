İbrahimşehir Geleneksel Aba Güreşi Müsabakası
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aba Güreşi Müsabakası başladı.
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen İbrahimşehir Geleneksel Aba Güreşi Müsabakası başladı.
Merkez Şehitkamil ilçesindeki İbrahimşehir Köyü Aba Güreşi Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonda sporcular 16 ayrı sıklette güreşiyor.
Türkiye'nin farklı illerinden kente gelen 460 sporcu, birinci olabilmek için kıyasıya mücadele verdi.
Akşam saatlerinde sona erecek müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri verilecek.
Kaynak: AA
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