Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum
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Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum

25.12.2020 09:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 10:14

İsveçli süper yıldız Zlatan Ibrahimovic, Milan'daki geleceğinden ilginç itiraflara kadar yılbaşı öncesi yeni röportaj verdi. Tecrübeli golcü, ülkesi İsveç'e dönmenin sinyallerini verdi.

Zlatan Ibrahimovic verdiği son röportajda müthiş futbol oynama arzusunun yanında ülkesinden ve ailesinden ayrı yaşamanın zorluklarından bahsetti.

Futbolda yeteneğin hiç bir şey olduğunu ve başarılı olmak için çok çalışmanın önemini, bunu yaparken de bazı şeylerden mahrum olunması gerektiğini belirten yıldız oyuncu samimi itiraflar yaptı.

Corriere della Sera'ya konuşan Ibrahimovic'in sözlerinden en dikkat çekici olanlar şu şekilde:

"ARTIK AİLEMDEN UZAKTA ZORLANIYORUM"

Artık İsveç'te yaşayan ailemle olmak istiyorum, onları çok özlüyorum. Yoruldum ve artık zor dayanıyorum. Pioli beni "İsveç'te 2 çocuğun var, ama burada 25 çocuğun sana ihtiyacı var" diyerek ikna ediyor.

Yetenek, geliştirirseniz işe yarar. Çalışmak, çalışmak ve çalışmak gerekiyor her zaman. Fedakarlık yapmak gerekiyor bazı şeylerden. Her gün saatlerce idman yapmadıysan 90 dakika yaptıklarının hiç bir önemi yok.

"NE KADAR MILAN'DA KALACAĞIM BİLMİYORUM"

Milan'da kendimi evimde hissediyorum, bu gerçek. Hayat devam ediyor ne kadar burada kalacağım bilemiyorum. Bu konuya tek başıma karar verecek kadar büyük egolu değilim. Ailem her şeyden daha önemli

İtalya'da İsveç'tekinden daha fazla bulundum. İtalya'daki hemen her şeyi seviyorum. Arabayla gezerken yanından geçtiğin manzaraları görmek bile güzel. Bir de İtalyanların vücut dili var tabii.

Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum
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