İbrahim Üzülmez: İhtiyacımız olan bir galibiyetti

Ercan ATA/ ANKARA - Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden MKE Ankaragücü puanını 29'a yükseltti. Ankaragücü Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Üzülmez, "90 dakika boyunca 1 ya da 2 tane karambol dediğimiz pozisyon haricinde rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Oyuncularımı kutluyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyetti" dedi.İbrahim Üzülmez, kolay bir maç olmayacağını bilerek sahaya çıktıklarını vurgulayarak, "Sonuçta Galatasaray son haftalarda istenilen performansı ortaya koyamasa da kaliteli oyunculara sahip. Saha içerisinde her zaman kazanmaya oynayan bir takıma karşı oynadık. Geçen hafta Alanyaspor maçında 4-1 kaybetmesine rağmen ilk yarıda 5-6 tane net gol pozisyonuna giren bir Galatasaray takımı vardı. Bugün beni sevindiren taraf, bu takıma karşı bu kadar yetenekli bir takıma karşı 90 dakika boyunca çok fazla pozisyon vermeden kazandığımız bir maç. Bu açıdan ve oyuncularım adına mutluyum. Bulunduğumuz konum itibarıyla biraz stresli dönemler yaşıyoruz. Bu haftalar kolay haftalar değil, oyuncuları son haftaya kadar bu yarışın içerisinde tutmak, oynadığınız maçlarda puan ya da puanlar almak kolay olmuyor. Ama biz sonuna kadar bu mücadeleyi götüreceğimizi oyuncularımızla konuştuk. Bugün olağanüstü mücadele verdiler. Kanatları iyi kullanan bir takıma karşı çok fazla pozisyon vermedik, merkezi de iyi kapattık. Yani 90 dakika boyunca 1 ya da 2 tane karambol dediğimiz pozisyon haricinde rakibimize çok fazla pozisyon vermedik. Oyuncularımı kutluyorum. İhtiyacımız olan bir galibiyetti. Biz geldiğimiz günden itibaren Trabzon deplasmanında da çok önemli bir mücadele ortaya koyduk. O maçı da kazanabilirdik 10 kişi kaldık. Sadece 63 dakika 0-0 gittiğimiz Alanya maçında kaçırdığımız penaltıdan sonra 4-1 kaybettiğimiz skor bizi üzdü. Bugün de Galatasaray maçında önemli 3 puan. Kalan 2 hafta da bu mücadeleyi göstermemiz gerekiyor. Her zaman güçlü olan kazanmaz, ama inananlar kazanır. Bugün inanan bir oyuncu grubum vardı. Bundan dolayı mutluyum. Kolay maçlar oynamıyoruz, işimiz de kolay değil. İnşallah kalan 2 haftada üzerimize düşeni yapmaya çalışacağız" dedi."RODRIGUES'İN DİSİPLİNE UYMASI GEREKİYOR"Maçtan önce Ante Kulusic ile kavga eden Rodrigues'in kadro dışı kalmasıyla ilgili İbrahim Üzülmez, "Rodrigues'in durumuyla ilgili, sadece Ante ile değil takım arkadaşlarıyla sıkıntısı var. İyi bir oyuncu, Ankaragücü ile de iyi maçlar çıkardığı oldu. Ama şunu belirtmek lazım, camialar burada önemlidir. Oyuncunun yapması gerekenler, ortaya koyması gerekenler var. Asıl olan camialardır. Tabii ki oyun içerisinde, saha dışarısında yapılması gerekenler var. Disipline uymak gerekiyor. Ankaragücü takımının kaptanlarından birisi. Ante'nin takım kaptanı olarak söylediğine Rodrigues'in uyması gerekiyordu. Uymadığı zaman da iki oyuncu da birbirine çok sert bir şekilde karşılık verdiler, kavgaya gitti. Dolayısıyla kim burada haklı ya da haksızdan ziyade genel anlamda baktığınızda Rodrigues'in takım kaptanına daha saygılı olması gerekiyordu. Oyuncunun niyeti de çok önemli. Evet yetenekli oyuncu, ama her zaman söylüyorum bizler teknik adamlar, oyuncular gelip geçici asıl olan camialardır" diye konuştu."KİMİN PERFORMANSI İYİYSE FORMAYI ONA VERECEĞİZ"Oyuncuların performansına bakarak tercihte bulunduklarını belirten Üzülmez, "Buradaki Türk oyuncular, İlhan oyuna girdi, Atila girdi. Sezon başından itibaren tecrübeli oyuncuları bu maçta kullanmaya çalıştım. Takımın bugünkü 11'ine baktığımızda evet yabancı ama yüzde 70-80'e yakını 2-3 senedir bu kadro içinde bulunan oyuncular. Dolayısıyla böylesi maçlar tecrübeli oyuncular için daha da önemli hale geldiği için yabancı oyuncu tercihinde bulundum. Ama Türk oyunculara tabii ki destek vereceğiz. Çalışan, inanan, takımı öne taşıyacak, kalitesini taşıyacak kim olursa olsun yerli ya da yabancı, yaşlı ya da genç benim için fark etmez kimin performansı iyiyse, kim sonuna kadar çalışıyorsa, kim Ankaragücü formasını ileriye taşıyacaksa o görevi alacaktır" şeklinde konuştu."KONTRATIMIZ VAR, OYUNCU PARA ALIYOR AMA EVİNDE OTURUYOR"TFF'nin yabancı kararının sorulması üzerine İbrahim Üzülmez şöyle cevap verdi: "Bunu çok konuştuk. Artı kelimesi nedir? Artı, eksi kelimelerine anlam veremiyorum. Bugün ben 2 tane oyuncumu kadro dışı bıraktım. Oyuncumla kontratım var. Oyuncu para almasına rağmen, kontratımız olmasına rağmen oyuncudan faydalanamıyorsunuz. Ben bu yaklaşımın çok da doğru olduğunu düşünmüyorum. Türk oyuncularla sonuna kadar varım. Yetenekli, istekli, sonuna kadar hedefi olan Türk oyuncularla ilgili keşke altyapılarımıza daha fazla eğilsek, altyapılarımızda tabii ki kaliteli hocalar var. Oraya başkan, yönetimi bütün camia olarak bir şekilde sahiplenebilse. Maalesef Türkiye'de biraz da sonuca, başarıya endeksli oynuyoruz. Genç oyuncular belki de tarihe baktığınıza zaman, Merih, Çağlar, Cengiz en çok yabancının olduğu dönem yurtdışına gitti. Ben yabancı sorunu olduğunu düşünmüyorum. Federasyon böyle bir karar vermiştir, saygın duyacağız. Şunu da belirtmek lazım, böyle kısıtlandığı zaman x bir Türk oyuncunun değerli 500 bin Euro ise otomatikman 3 milyon Euro'ya çıkıyor. Çünkü talep ediliyor. 4-5 takım talip oluyor. Bunu başkanlar, kulüpler oturup konuşacaklarsa yabancı kısıtlaması olsun. Ama 8 kişi sahada, 4 kişi kulübede 2 kişi evinde. O sporcu niye evinde oturuyor."

Son olarak Fatih Terim ile aralarında bir tartışma olmadığını belirten Üzülmez, "Fatih Terim ile bir tartışmam olmadı. Kimse Fatih hocanın kalitesini sorgulayamaz. Şu anda istenilen performansı ortaya koyamıyor ama hem yurt dışında hem yurt içinde büyük başarılara imza attı" dedi.

Kaynak: DHA