İbrahim Üzülmez: Ayrılık, Sergen hoca ve camia için hayırlı oldu

İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının iki taraf için de hayırlı olduğunu söyledi.

İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının iki taraf için de hayırlı olduğunu söyledi.

D Smart'ta yayınlananan Bol'ca Futbol programında Emre Bol'un konuğu Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusu, teknik direktör İbrahim Üzülmez oldu. Üzülmez, Beşiktaş ve diğer Süper Lig takımları hakkında önemli tespitlerde bulundu.

İbrahim Üzülmez'in açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle:

"Ömer Erdoğan Galatasaray'ı iyi analiz etmiş, takımın sol tarafı sürekli aksadı. Van Aanholt'un değişmesi gerekirdi."

"Batshuayi stoperlerin oynamak istemeyeceği bir oyuncu. Batshuayi final vuruşlarını yapamıyor. Beşiktaş'ın ligdeki yeri Batshuayi'nin performansına bağlı."

"Ben Beşiktaş'ta 11 yıl oynadım, her şeyini özlüyorum."

"Trabzonspor zirveyi hakediyor, hakem kararlarının takımın iyi oyununu gölgelememesi gerekiyor."

"Fatih Terim'in 10-12 maç kazanamayınca eleştirilmesi normal."

"Morutan ve Cicaldau, Yunus Akgün kadar iş yapmadılar."

"İsmail Kartal şu dönemde Fenerbahçe için doğru tercih ama işi kolay değil."

"Mesut Özil şu an Fenerbahçe'de liderlik yapacak donanımda değil."

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri