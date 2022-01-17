İbrahim Üzülmez: Ayrılık, Sergen hoca ve camia için hayırlı oldu - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İbrahim Üzülmez: Ayrılık, Sergen hoca ve camia için hayırlı oldu

İbrahim Üzülmez: Ayrılık, Sergen hoca ve camia için hayırlı oldu
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının iki taraf için de hayırlı olduğunu söyledi.

İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılmasının iki taraf için de hayırlı olduğunu söyledi.

D Smart'ta yayınlananan Bol'ca Futbol programında Emre Bol'un konuğu Beşiktaş'ın efsanevi futbolcusu, teknik direktör İbrahim Üzülmez oldu. Üzülmez, Beşiktaş ve diğer Süper Lig takımları hakkında önemli tespitlerde bulundu.

İbrahim Üzülmez, teknik direktör Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'tan ayrılığı sürecine değinerek, "Şampiyonlar Ligi'ndeki olumsuz tablo, Sergen hocayı da, takımı da yıprattı. Ayrılık Sergen hoca ve camia için hayırlı oldu. Kulübün kapıları Sergen hocaya her zaman açıktır, daha güçlü döneceğini düşünüyorum" dedi.

Teknik direktörlük kariyeri ile ilgili konuşan Üzülmez, "Bana ne hikmetse yapılanma içinde olan takım gelmedi. Ben başka işlere girmediğim için, anlaşılmaz adam deniyor" ifadelerini kullandı.

Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden Ahmet Çalık ile Gençlerbirliği'nde beraber çalıştığını hatırlatan İbrahim Üzülmez, "Başkan İlhan Cavcav ile aramızı bulmuştur. Çok iyi bir kaptandı. Süper Lig'de çalıştıysam Ahmet Çalık'ın büyük etkisi vardır" diye konuştu.

İbrahim Üzülmez'in açıklamalarından öne çıkan diğer satırbaşları ise şöyle:

"Ömer Erdoğan Galatasaray'ı iyi analiz etmiş, takımın sol tarafı sürekli aksadı. Van Aanholt'un değişmesi gerekirdi."

"Batshuayi stoperlerin oynamak istemeyeceği bir oyuncu. Batshuayi final vuruşlarını yapamıyor. Beşiktaş'ın ligdeki yeri Batshuayi'nin performansına bağlı."

"Ben Beşiktaş'ta 11 yıl oynadım, her şeyini özlüyorum."

"Trabzonspor zirveyi hakediyor, hakem kararlarının takımın iyi oyununu gölgelememesi gerekiyor."

"Fatih Terim'in 10-12 maç kazanamayınca eleştirilmesi normal."

"Morutan ve Cicaldau, Yunus Akgün kadar iş yapmadılar."

"İsmail Kartal şu dönemde Fenerbahçe için doğru tercih ama işi kolay değil."

"Mesut Özil şu an Fenerbahçe'de liderlik yapacak donanımda değil."


Hatayspor-Galatasaray maçında ortalık bir anda karıştı! Burak Elmas'tan kulübeye 'Sakin olun' telefonu

Hatayspor-Galatasaray maçında ortalık bir anda karıştı! Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu

 Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

Galatasaray'dan alkışlık hareket! Maç anonsunda Ahmet Çalık'a da yer verildi

 İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi

İzleyenin içi sızladı! Giresun-Kasımpaşa maçında yürekler ağza geldi
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, İbrahim Üzülmez, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title