İbrahim Özdemir'in başkan seçilmesi durumunda Galatasaray'ın hocası Ralf Rangnick olacak
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İbrahim Özdemir'in başkan seçilmesi durumunda Galatasaray'ın hocası Ralf Rangnick olacak

İbrahim Özdemir'in başkan seçilmesi durumunda Galatasaray'ın hocası Ralf Rangnick olacak
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Galatasaray'da yaklaşan başkanlık seçimi öncesi adaylardan İbrahim Özdemir açıklamalarda bulundu. Özdemir, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Alman hoca Ralf Ragnick'i başkan seçilmesi halinde takımın başına getireceğini söyledi. Özdemir, "Seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlük görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 19 Haziran'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi adaylardan İbrahim Özdemir, teknik direktör Ralf Ragnick'le prensip anlaşmasına varıldığını açıkladı. Özdemir, başkan seçilmesi halinde takımı tecrübeli hocaya emanet edecek.

"GALATASARAY'DA ALTERNATİFLER ZENGİNDİR"

Sarı-kırmızılı ekibin ilk resmi maçını 20 veya 21 Temmuz'da UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Hollanda'nın PSV takımıyla yapacağını hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Önümüzde ön eleme maçları dururken takımın teknik direktörsüz bırakılması düşünülemez. Galatasaray'ın yönetim, teknik direktör ve oyuncuları açısından alternatifleri zengindir. Bu anlayışla seçimi kazanmamız halinde Galatasaray Teknik Direktörlük görevi için Alman teknik adam Ralf Rangnick ile ön görüşme yapılmış ve prensipte mutabakat sağlanmıştır."

"SİSTEMLİ VE DİSİPLİNLİ BİR TEKNİK ADAMDIR"

Ralf Rangnick'in dünyaca tanınan bir isim olduğunu vurgulayan Özdemir, "Ralf Rangnick, spor kamuoyunca yakından tanınan Mane, Keita, Upamecano, Haaland, Konate, Kimmich Werner ve Szoboszlai gibi pek çok süper yıldızı keşfedip futbol dünyasına kazandıran, sistemli ve disiplinli bir teknik adamdır." değerlendirmesinde bulundu.

"FUTBOL AKLIMIZ RALF RANGNICK OLACAK"

Teknik kadro için çalışmaların sürdüğünü aktaran Özdemir, "Bayern Münih'teki görevinin sona ermesi beklenen bilim insanı ve fizik hazırlayıcı Prof. Dr. Holger Broich'i kondisyoner olarak teknik ekibe dahil etme yönündeki temaslarımız sürmektedir. Yönetime geldiğimiz takdirde futbol aklımız Ralf Rangnick olacağını spor kamuoyuna ve Galatasaraylılara saygıyla duyururuz." şeklinde görüş belirtti.

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İbrahim Özdemir'in başkan seçilmesi durumunda Galatasaray'ın hocası Ralf Rangnick olacak - Haberler Spor
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