İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

15.11.2019 19:49 | Son Güncelleme: 15.11.2019 20:03

2019 yılının Temmuz ayında ABD tarafından Türkiye'nin Ortak Savaş Jeti Geliştirme ve Tasarımı Programı'ndan (kısaca F-35 Programı) çıkarılacağının ilan edilmesiyle birlikte, günümüzde hâlâ çözüme kavuşmamış olan "F-35 krizi" doğdu ve bir süre ülke gündeminin en üst sıralarında yer aldı. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 Hava Savunma Sistemi'ni satın alma konusunda gösterdiği kararlı tutuma karşı bir yaptırım olarak ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarma hamlesini yapmasıyla başlayan kriz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede gündeme geldi.

TRUMP "UMUYORUM ÇÖZMEYİ BAŞARACAĞIZ" DEMİŞTİ

Trump krizle ilgili "F-35 için parçalar üretiyorlar. Türkiye'nin S-400 alımı bizim için ciddi zorluklar ortaya çıkarıyor. Bugün de üzerinde konuştuk, gelecekte de konuşacağız. Umuyorum çözmeyi başaracağız. Dışişleri Bakanları ve güvenlik danışmanları S-400 için görüşme yapmaya devam edecekler." demişti.

"BUGÜN İTİBARIYLA BAŞLADI"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın TRT Haber'de Aysun Torun Orhan'ın sorularını yanıtladı. Kalın, S-400 ve F-35'lerle ilgili yaptığı açıklamada ABD ile ortak mekanizma çalışmaların başladığını açıkladı.Kalın yaptığı açıklamada, ''ABD, NATO'nun burada bir rolü yok dediler. Beyaz Saray'daki görüşmede benle O'Brien ile biz görevlendirildik. Biz S-400'leri alma kararını bir gecede vermedik. S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı.'' ifadelerini kullandı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kalın sözlerine, ''S-400'ler NATO sistemine entegre edilmeyecek. Süreç ABD ile ikili ilerleyecek. Diyorlar ki S-400'leri elinizden çıkarmazsanız kat sayı uygularız. Sonra dediler ki Türkiye'ye geldiği gün yaptırımı başlatırız, bu aşamayı da geçtik. Şimdi aktif hale getirdiğiniz takdirde diyorlar. Geri adım söz konusu değil, Türkiye S-400'ü aktif edecek.'' diye devam etti.