İBB, Eminönü-Alibeyköy tramway hattını tamamlamak için Fransa'dan kredi alacak
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İBB, Eminönü-Alibeyköy tramway hattını tamamlamak için Fransa'dan kredi alacak

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İBB, Eminönü-Alibeyköy tramway hattının kalan kısmını tamamlamak için Fransız Kalkınma Bankası ile 93 milyon euroluk kredi ön protokolü imzaladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB), yapılan açıklamaya göre, yapımına 2016'da başlanan ve 1 Ocak 2021'de ilk etabı açılan Eminönü-Alibeyköy tramvay hattının, Eminönü-Cibali arasının tamamlanması için İBB ile Fransız Kalkınma Bankası (AFD) arasında 93 milyon euroluk kredi ön protokolüne imza atıldı.

"MÜSİLAJ İÇİNDE İBB İLE İŞ BİRLİĞİNE HAZIRIZ"

Hattın Balat'taki merkez şantiyesinde düzenlenen imza töreni, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Jean Pierre Marcelli'nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Marcelli, AFD'nin şehirlerin mali özerkliğini desteklediğini belirterek, "AFD, şu ana kadar İBB'nin toplamda 450 milyon euro tutarında 5 ulaşım projesini finanse etmiştir. AFD, ayrıca Marmara Denizi'ndeki müsilaj krizine çözüm bulabilmek için İBB ile iş birliğine hazırdır." ifadelerini kullandı.

İBB, Eminönü-Alibeyköy tramway hattını tamamlamak için Fransa'dan kredi alacak

HATTIN CİBALİ-EMİNÖNÜ KISMI 2022 SONUNDA AÇILACAK

İBB Başkanı İmamoğlu da krediyi çok uygun maliyetle sağladıklarını ifade ederek, finansmanın 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere toplam 12 yıl vadeli olduğunu bildirdi. İmamoğlu, tramvay hattının Cibali-Eminönü arasındaki kısmını da Aralık 2022'de açacaklarını kaydetti.

İBB, Eminönü-Alibeyköy tramway hattını tamamlamak için Fransa'dan kredi alacak
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