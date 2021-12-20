İBB'den maliyetlerin yükselmesi nedeniyle vatandaşlara İstanbulKart çağrısı - Haberler Ekonomi
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İBB'den maliyetlerin yükselmesi nedeniyle vatandaşlara İstanbulKart çağrısı

Haberler.com / Emre İliksiz - Haberler | Ekonomi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, kurdaki artışlar nedeniyle İstanbulKart'ın maliyetinin 13 TL'den 35 TL'ye yükseldiğini duyurdu. Öte yandan vatandaşları ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet etti.

Son dönemlerdeki kur hareketliliği ulaşımda da etkisini hissettiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İstanbulKart'ın maliyetinin 13 TL'den 35 TL'ye yükseldiğini ifade etti.

VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDU

Vatandaşlara bir de çağrıda bulunan Ongun, paylaşımında "Değerli İstanbullular, son kur artışlarıyla birlikte, 13 TL olan İstanbulKart'ın maliyeti 35 TL'yi buldu. Vatandaşlarımızı ücretsiz İstanbulKart aplikasyonunu kullanmaya ve mevcut kartlarını korumaya davet ediyoruz" dedi.

İBB'den maliyetlerin yükselmesi nedeniyle vatandaşlara İstanbulKart çağrısı

İMAMOĞLU'NDAN EK FATURA TALEBİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ise dün yaptığı paylaşımla kur artışından kaynaklı belediyenin ek faturasını iktidardan talep etmiş ve "Kurdaki artış nedeniyle İBB bütçesine bugün itibari ile yansıyan 15.2 milyar lira ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz. İktidarın ısrar ettiği yeni ekonomi politikası tutarsa İBB olarak aldığımız parayı hazineye geri aktarmaya söz veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Emre İliksiz
Haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz

Ekrem İmamoğlu: Kurdaki artış nedeniyle 15.2 milyarlık ek faturayı merkezi yönetimden talep ediyoruz

Haberler.com - Ekonomi Haberleri

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