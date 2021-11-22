İBB Başkanı İmamoğlu'ndan fırıncılara destek mesajı: Bu zammın sebebi esnaf değil! - Haberler Ekonomi
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan fırıncılara destek mesajı: Bu zammın sebebi esnaf değil!

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Ekonomi

Son dönemde yükselen maliyetler sonucu ekmek fiyatlarında artış talep eden fırıncı esnafına İBB Başkanı İmamoğlu'ndan destek mesajı geldi. Zammın sebebinin esnaf olmadığını söyleyen İmamoğlu, "Onlar da her gün artan maliyetlerle mücadele ediyorlar. Halk Ekmek, yıllık alım yaptığı için şu an fiyatları sabitleyebiliyor ama küçük esnafın böyle bir şansı hiç yok." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada fırıncı esnafına destek mesajı paylaştı.

"BU ZAMMIN SEBEBİ ESNAF DEĞİL"

Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Fırıncı esnafı artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatlarında artış talep ediyor. Bu zammın sebebi esnaf değil! Onlar da her gün artan maliyetlerle mücadele ediyorlar. Halk Ekmek, yıllık alım yaptığı için şu an fiyatları sabitleyebiliyor ama küçük esnafın böyle bir şansı hiç yok." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan fırıncılara destek mesajı: Bu zammın sebebi esnaf değil!

ZAM İDDİALARI YALANLANMIŞTI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatları konusunda federasyon dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, "Ekmeğin 4-5 lira olacağı şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. İstişarelerle çözümden yanayız. Bu konuda da kapımız herkese açık." ifadelerini kullanmıştı.

Servet Uzun
Servet Uzun
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