İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'daki kadar taksi memnuniyetsizliği dünyada yoktur
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'daki kadar taksi memnuniyetsizliği dünyada yoktur

29.09.2020 11:25 | Son Güncelleme: 29.09.2020 11:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentteki sarı taksilerden duyulan memnuniyetsizliğinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da mevcut sarı taksilere ek olarak hizmete alınması planlanan 6 bin yeni taksinin kent sakinlerinden yüzde 85 oranında destek gördüğünü belirtti ve "İstanbul'daki kadar taksi memnuniyetsizliği, dünyada yok" dedi.

"CİDDİ DESTEK VAR"

Sözcü gazetesini ziyaret eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir süredir belediyenin gündeminde bulunan mevcut 17 bin 395 taksiye, 6 bin yeni taksi daha ilave edilmesi konusunda halkın yüzde 85'inin desteğinin bulunduğunu kaydetti. İmamoğlu, "Halkın, yüzde 85 civarında ciddi desteği var. İstanbul'daki kadar taksiden memnuniyetsizlik, dünyada yoktur" dedi.

6 BİN YENİ TAKSİ TEKLİFİ UKOME'DEN DÖNDÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 bin yeni taksi teklifi, 24 Eylül'de Ulaşım Koordinasyon Merkezinde (UKOME) yapılan oylama ile alt komisyona havale edildi.

İBB UKOME Toplantısı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın başkanlığında 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde toplandı.

Toplantıda, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün "Taksi taşımacılığının düzenlenmesi" teklifinde, İstanbul'da taksi sayısının kiralık yöntemle 6 bin artırılması istendi.

İBB'nin İTÜ'de görevli üç akademisyene hazırlattığı raporda, İstanbul'da 40 bin taksiye ihtiyaç olduğu savunuldu.

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkan Vekili Veli Yurt, korsan taksiciliğin son bulmasını istedi.

Eleştirilere cevap veren İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, sayıya UKOME'nin, modelin ne olacağına ise Meclis ve encümenin karar vereceğini söyledi.

Demir, amaçlarının kamunun işlettiği bir taksi sistemini ortaya koyarak taksi kalitesini yükseltmek olduğunu belirterek, "Plakalar kamuda kalacak. Özel kişilere satılıp ranta açılmayacak." diye konuştu.

Demiryollar Limanlar ve Hava Meydanları (DLH) Marmaray Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Memiş Apaydın, İBB'nin hazırlattığı raporun 2016'daki raporun özeti olduğunu ve 2020 yılı ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek, öncelikle sektörün sorunlarının masaya yatırılarak çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Oturumu yöneten İBB Genel Sekreteri Çağlar, konuşmaların ardından teklifin yeniden görüşülmek üzere alt komisyona havale edilmesini oyladı. Teklif, oy birliği ile alt komisyona havale edildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'daki kadar taksi memnuniyetsizliği dünyada yoktur
Haber Yorumları (1)
BERKSANCAN İMAMOĞLU: UBER''İ DÖVDÜNÜZ GASP ETTİNİZ HIRPALADINIZ, CANLARINA KAST ETTİNİZ VE SONUNDA DEVLETİN DE DESTEĞİYLE UBERİ GÖNDERDİNİZ. YİNE KALDIK BU AGRESİF TAKSİCİLERİN ELİNE. NE TRAFİK KURALLARINA UYARLAR NE KİBARLIKTAN ANLARLAR. TAKSİCİLER YERİNE UBER''İ GERİ İSTİYORUZ.
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