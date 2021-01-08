Hyundai: Sürücüsüz, elektrikli araç üretimi için Apple ile ön görüşme yapıyoruz

Güney Kore merkezli Hyundai, otonom sürüş teknolojisine sahip, elektrikli araç üretimiyle ilgili olarak Apple ile ön görüşmeler yaptıklarını, ancak henüz bir karara varılmadığını açıkladı.

Güney Kore merkezli Hyundai, otonom sürüş teknolojisine sahip, elektrikli araç üretimiyle ilgili olarak Apple ile ön görüşmeler yaptıklarını, ancak henüz bir karara varılmadığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada "Apple ve Hyundai görüşmeler yapıyor ancak çok erken aşamada ve karar verilmiş hiçbir şey yok" dendi.

Ancak bu haber bile Hyundai hisselerinin güne yüzde 20'den fazla değer kazanarak başlaması için yeterli oldu.

Geçen ay Apple'ın elektrikli araba üretimi üzerine çalıştığı ve üretim için 2024 yılını hedeflediği haberleri çıkmıştı. Ancak uzmanlar, salgın kaynaklı gecikmeler nedeniyle, Apple'ın elektrikli araç piyasasına girmesi için en az 5 sene gerektiği öngörüsünü paylaşıyor.

Hyundai ve Apple halihazırda iPhone'ları farklı marka otomobillerin sistemiyle entegre edecek CarPlay projesi için birlikte çalışıyor.

G. Kore merkezli, çok uluslu otomotiv firması Hyundai bir süredir elektrikli, sürücüsüz ve uçan araçlarla ilgili çalışmalar yürütüyor.

Şirket, geçen ay ABD'li robot üreticisi Boston Dynamics'in yüzde 80 hissesini satın almıştı.

Apple'ın "Project Titan" adını verdiği elektrikli araç üretme planı ise ilk olarak 2014'te açıklanmıştı.

Elektronik araç piyasası giderek değer kazanıyor. Elon Musk'ın kurucu ortağı ve CEO'su olduğu Tesla'nın hisseleri 2020 yılında yaklaşık yüzde 700 değer kazandı.

Musk, Tesla'nın değerinin giderek artmasıyla Ocak 2021 itibarıyla dünyanın en zengin insanı oldu.