Huzurun sağlandığı Şırnak'ta tenis turnuvası düzenleniyor

Şırnak'ta huzurun sağlanmasıyla beraber Cudi Cup tenis turnuvasının düzenlenmesi için hazırlıklara başlandı.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Yavuz Selim Kapancı Cudi Dağı eteğinde bulunan Şırnak Üniversitesi spor tesislerinde öğrenciler ile bir araya geldi.

Programda konuşan Vali Pehlivan, Şırnak'ın Türkiye'nin en genç iki ilinden biri olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Şırnak'ta tenis sporuna gençlerimizin her geçen gün daha fazla ilgi göstermesi, her geçen gün daha fazla gencimizin diğer spor branşlarıyla birlikte tenis sporunu da yapması hususunda teşvikte bulunmak, tanıtımda bulunmak ve öncelikle var olan tesislerimizden yararlanmalarını sağlamak. Beraberinde de varsa ihtiyaçlar yeni tesisler yapılması mevcut tesislerin geliştirilmesi hususunda da ileriye dönük planlar, programlar projeler geliştirmek üzere bir adım atmak istedik. Bana göre spor bir yaşam tarzıdır ve günü planlarken spora mümkün olduğunca zaman ayırmak gerekir. Burada güzel tesislerimiz var, öncelikle bu tesislerin gençlerimiz tarafından, sporcularımız tarafından ve sporseverler tarafından daha fazla kullanılmasını yararlanılmasını istiyoruz. Bunu da bizzat yapmak suretiyle elimizden geldiğince örnek teşkil etmeye gayret ediyoruz. Ailece hatta hangi yaşta olursa olsun bugün işte aramızda iki buçuk yaşında çocukta var. Gençleriniz de var. İnşallah onların ilgisiyle bu etkinlikler, bu alandaki faaliyetler artarak devam edecektir" dedi.

"Cudi Cup tenis turnuvası düzenleyeceğiz"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile toplantı yaptıklarını kaydeden Pehlivan, "İlimizde nasıl aktiviteler gerçekleştirebiliriz konusunda istişarelerde bulunduk. Şöyle bir fikir gelişti hemen inşallah en yakın zamanda hazırlıklarını bugünden itibaren başlatmak üzere şu anda yamacında bulunduğumuz Cudi'nin adıyla 'Cudi Cup' tenis turnuvası etkinliği yapmak üzere hem fikir olduk. İnşallah bugünden tezi yok hazırlıklarımızı başlatacağız ve yakın zamanda sizlere de duyurusunu yapacağız. Tenis alanında önemli bir farkındalık oluşturacağına inandığımız böyle bir turnuvayı da 'Cudi Cup' adı altında inşallah Şırnak'ta da bir ilk teşkil edecek onu da yapmayı planlıyoruz. İlk prensipte de mutabakatı sağladık diye ifade edebilirim. Başkanımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra irtibatımız daha da sıklaşacak. Burada tenise Şırnak'ta gönül vermiş olan hem il temsilciliğimiz bünyesinde hem de Gençlik Spor İl Müdürlüğümüz bünyesinde arkadaşlarımız, sporcularımız, antrenörlerimiz var onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. İlimizde bu sporun gündemde tutulması ve daha geniş kitleler tarafından yapılır hale gelmesi hususunda katkıları, emekleri var. Tesisler çoğaldıkça ve her şeyden önemlisi bu tesislerden her geçen gün daha fazla yararlandıkça gençlerimizin hem kaynaşması hem bireysel gelişmesi konusunda önemli mesafeler güzel mesafeler alacağımıza inanıyorum. İlimizde Allah'a şükürler olsun her geçen gün çok daha güvenli çok daha huzurlu ve bu huzuru bu tür faaliyetlerle inşallah daha ileri noktalara taşıyacağız" diye konuştu.

Mehmet Yarka: "Terör olayları nedeni ile gençlerimizin spora özlemi had safhadaydı"

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da tenise Şırnak'ta fazla ilginin olmadığını belirterek, "Federasyon başkanımızda bunu bilerek ilimize teşrif etti. Şırnak'ın yanında olduğunu gösterdi. Şırnak'ta yıllardan beri yaşanan terör olayları nedeniyle gençlerimiz bu tür spor etkinlikleri özlemleri had safhadaydı. Ama huzur ortamı sağlandıktan sonra ve bizde geçen sene belediyeyi devir aldıktan sonra bu tür etkinliklerin devam etmesini istiyoruz. Bu pandemi süresi nedeniyle bazı aksamlar oldu yatırımlar konusunda. Seçim süresince biz bu gençlere hizmet siyasetiyle önümüzün açılacağını belirtmiştik. Bugünde bu engelli kardeşlerimizin de ne kadar mutlu olduklarını görüyorsunuz. Her zaman bu geçlerimizin yanında olacağımızı söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

Cengiz Durmuş: "Tenisin zengin sporu olmadığını her yerde oynanabileceğini söyledik"

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ise federasyon olarak yıllardır tenisin zengin sporu olmadığı algısını, her yerde oynanabileceğini savunduklarını söyledi. Durmuş, "Tenis sporun her yerde oynanması için bizim bir mücadelemiz var. Ama şunu gördüm ki Şırnak yapılaşma konusunda birçok şeyi tamamlamış. Çok kısa zaman önce biz basında buradaki olayları gördüğümüzde ve artık yapılaşmanın tamamlandığını gördük. Artık sporun yapılandırılması adına da biz tenis branşı olarak hedefimiz olan tenisin her yerde herkes tarafından oynanabilmesini bugün bir şans olarak Şırnak'ta bulunduğumuzu söyleyebilirim. Bugün engelli arkadaşlarımız ile bu üniversitenin güzel kortunda tenis oynayabilme şansı elde ettik. Cudi Cup adı altında gerek ulusal ve uluslar arası bir turnuva yapabileceğiz. Bu Türkiye'nin her yerinde her noktasında tenis oynanabileceği iddiasıyla yola çıkmış bir federasyonun rüyası değil gerçekleşmiş bir olayıdır. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bize göstermiş olduğu hedefler her gencimizin, her sporu yapabilecekleri yetenekleri doğrultusunda yaşatacağız. Cudi Dağının eteğinde süper bir spor tesisinde tenis oynama şansı elde ettiğim için mutluyum. Gençlerimizin kişisel, ruhsal, bedensel gelişimlerini destekleyen tenis sporunun anadolunun en uç noktasında, sınırın benim dediği yerde Türkiye'nin ve dünyanın her yerine seslenişini duyacağız" dedi.

Öğrenciler ile spor branşları üzerine sohbet eden Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan daha sonra tenis kortunda gösteri maçı yaptı. - ŞIRNAK

