Huzurevi sakinlerine doğum günü sürprizi

14.02.2020 12:30 | Son Güncelleme: 14.02.2020 12:30

Ankara'nın Çubuk ilçesinde huzurevi sakinleri için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kalan ve aynı gün doğan Meryem Şahin (80), Nazmiye Çaycıoğulları (79), Suzan Akkaya (78), Sami Durmuş (75), Güzel Doğan (71), Azmiye Topsakal (65) ve Sedat Okur (64) için düzenlenen kutlamada pasta kesildi.

Kaymakam Adem Keleş ve Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın da katıldığı kutlamada, ülkede son dönemde yaşanan deprem ve çığ felaketi ile İdlib'de şehit düşen güvenlik güçleri nedeniyle müzik programı iptal edildi. Keleş ve Demirbaş, huzurevi sakinleriyle sohbet etti, doğum günlerini kutladı.

Huzurevi sakinlerine mutlu ve sağlıklı bir ömür dilediğini ifade eden Keleş, "Zaman zaman birlikte bu tarz programlar yapacağız sizlerle. Herhangi bir isteğiniz veya şikayetiniz olursa da sizlere bir telefon kadar uzağız." dedi.

Demirbaş da "Rabb'im sağlık versin, dualarınız bizimle olsun." diye konuştu.

Azmiye Topsakal, hayatında ilk kez doğum gününü kutladığını belirtti. Çok mutlu olduğunu dile getiren Topsakal, "Yaş günümü unutmayan ve benim için pasta hazırlayanlara teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum." dedi.

Kutlamaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Baki Üstüner, İlçe Nüfus Müdürü Hüseyin Ayvacı, Çubuk Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaaddin Almış ile Çubuk Abidin Yılmaz Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Emin Tamtürk de katıldı.

Kaynak: AA