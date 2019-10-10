10.10.2019 14:35

- Hürser Tekinoktay listesini verdi

İSTANBUL - Beşiktaş'ta başkan adayı olacağını ilk açıklayan isim olan Hürser Tekinoktay listesini teslim etti. Tekinoktay'ın listesini avukatı olan Aker Çıtak Divan Kurulu Başkanlığı'na iletti.

Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılacak olan olağanüstü seçimli genel kurulda aday olacağını ilk açıklayan isim olan Hürser Tekinoktay geçici yönetim kurulu listesini Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim etti. Tekinoktay'ın listesini, avukatı olan Aker Çıtak, Divan Kurulu'na verirken şu ifadeleri kullandı:

"Başkan adayımız Hürser Tekinoktay'ın adaylığı Beşiktaş camiasına hayırlı olsun. Beşiktaş zor günlerden geçiyor ama bu camia zor günlerden kurtulmayı bilecektir. Camiamız içinden çok yürekli yöneticiler ve başkanlar çıkarmıştır, çıkaracaktır da. Bu seçimde kim başkan olursa olsun, yönetime hangi arkadaşlarımız gelirse gelsin, başarılı sonuçlar alarak Beşiktaş'ı bu sıkıntılı zamanlardan kurtarmayı bileceklerdir. Hayırlı olsun, Beşiktaş'ı özlenen güzel günlerine kavuşturacak bir başkana ve yönetime kavuşuruz diye umut ediyorum. Hürser Bey'in hem vekili hem de genel kurul üyesi olarak işlerine ben yardımcı olduğum için, bu başvuruyu vekili olarak benim yapmamı istedi. Kendisi daha sonra bizzat camiaya bir açıklamada bulunacak."

Kaynak: İHA