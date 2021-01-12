Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, demir doğrama atölyesinde çalışan Musa Yılmaz (22), hurda malzemelerden elektrikle çalışan araç yaptı. Yılmaz, saatteki hızının 30 kilometre olduğunu belirttiği aracın 5 bin TL'ye mal olduğunu söyledi.

Yüksekova ilçesindeki demir doğrama atölyesinde çalışan Musa Yılmaz, almak istediği araçların fiyatı yüksek olunca hurda malzemelerden kendine araç yapmaya karar verdi. Atölyede 1 ay boyunca planlama yapan Yılmaz, çöplerden topladığı hurda malzemelerden elektrikle çalışan araç yaptı. Yılmaz; tahta, demir, el arabası tekerlekleri ile yaptığı aracın saatteki hızının 30 kilometre olduğunu belirtti.

'5 BİN LİRAYA MAL OLDU'

Yıllardır araç almak için hayal kurduğunu ancak fiyatlarını yüksek bulunca hurdadan araç yapmaya karar verdiğini belirten Musa Yılmaz, "Çalıştığım iş yerine getirdiğim hurda malzemelerden elektrikle çalışan araç yaptım. Yaklaşık 1 ay boyunca bu aracı yapmak için uğraştım. Önce motorlu taşıt olarak yaptık sonra motoru söküp tekrar akülüye geçirdik. Motorlu olması hem çevre kirliliği hem de gürültü kirliliğine neden oluyordu. Çöplerden topladığım hurda malzemelerden bu aracı yaptım. Demir, tahta, plastik ve el arabası tekerliğinden böyle bir iş çıkardık. Son olarak aküsünü bağladık. Yaklaşık 5 bin TL'ye mal oldu. Elektrikle çalışan bu aracımla her gün evime gelip gidiyorum" dedi.

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Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN