Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı

12.01.2021 09:40 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:44
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, demir doğrama atölyesinde çalışan Musa Yılmaz (22), hurda malzemelerden elektrikle çalışan araç yaptı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, demir doğrama atölyesinde çalışan Musa Yılmaz (22), hurda malzemelerden elektrikle çalışan araç yaptı. Yılmaz, saatteki hızının 30 kilometre olduğunu belirttiği aracın 5 bin TL'ye mal olduğunu söyledi.

Yüksekova ilçesindeki demir doğrama atölyesinde çalışan Musa Yılmaz, almak istediği araçların fiyatı yüksek olunca hurda malzemelerden kendine araç yapmaya karar verdi. Atölyede 1 ay boyunca planlama yapan Yılmaz, çöplerden topladığı hurda malzemelerden elektrikle çalışan araç yaptı. Yılmaz; tahta, demir, el arabası tekerlekleri ile yaptığı aracın saatteki hızının 30 kilometre olduğunu belirtti. 

'5 BİN LİRAYA MAL OLDU'

Yıllardır araç almak için hayal kurduğunu ancak fiyatlarını yüksek bulunca hurdadan araç yapmaya karar verdiğini belirten Musa Yılmaz, "Çalıştığım iş yerine getirdiğim hurda malzemelerden elektrikle çalışan araç yaptım. Yaklaşık 1 ay boyunca bu aracı yapmak için uğraştım. Önce motorlu taşıt olarak yaptık sonra motoru söküp tekrar akülüye geçirdik. Motorlu olması hem çevre kirliliği hem de gürültü kirliliğine neden oluyordu. Çöplerden topladığım hurda malzemelerden bu aracı yaptım. Demir, tahta, plastik ve el arabası tekerliğinden böyle bir iş çıkardık. Son olarak aküsünü bağladık. Yaklaşık 5 bin TL'ye mal oldu. Elektrikle çalışan bu aracımla her gün evime gelip gidiyorum" dedi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), -


Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı
Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar KAPLAN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Gonca Vuslateri Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ozan Tufan Mesut Özil Emre Taşdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kongre Facebook Mesut Özil Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hurda malzemelerden saatte 30 kilometre hızla giden araç yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.1.2021 09:49:06. #1.15#
title