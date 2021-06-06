Çöpe atılacak gazeteden yaptıkları sepetlerin tanesini 100 liradan satıyorlar

Bursa'da Halk Eğitim Merkezi'nde hurda gazeteden sepet örme sanatını öğrenen vatandaşlar, sertifikalarını aldıktan sonra yaptıkları sepetin tanesini 100 liradan satıyorlar. Konuyla ilgili konuşan eğitmen, "Gazeteler çöpe gidecekken bizim elimizde sanat eserine dönüşüyor" sözlerine yer veriyor.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan el sanatları kursunda vatandaşlara hurda gazeteden sepet örme sanatı öğretiliyor. Kursiyerler hurda gazeteleri rulo yaparak sepet haline getiriyor. Rulo haline getirdikleri kağıtları tutkal yardımıyla yapıştıran kursiyerler, ortaya sanat eseri gibi sepetler çıkartıyor.

TANESİNİ 100 LİRADAN SATIYORLAR

Kurstan sertifika alan kursiyerler, öğrendikleri teknikle evlerinde hurda kağıttan sepet örüp, tanesini 100 liradan satıyor. Kadınların ördüğü ekmek, eşya ve nişan sepetleri büyük rağbet görüyor. Kadınlar çöpe gidecek gazeteleri sanat eserine dönüştürüyor.

"ÇÖPE GİDECEK GAZETELER BİZİM ELİMİZDE SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜYOR"

Sepet örme işini öğreten Osmangazi Halk Eğitim Merkezi hocası Nuriye Or, "Gazete kağıtlarından sepet örüyoruz. Verdiğim kurtta bunu öğretiyorum. Çöpe gidecek olan gazeteler bizim elimizde sanat eserine dönüşüyor. Gazeteleri şiş yardımıyla çubuk haline getiriyoruz. Yapacağımız işlere göre şekil veriyor, sonra tutkalla yapıştırıyoruz. Bu ürün çok ekonomik bir ürün. Bu işi öğrenen kadınlar evlerinde yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Gazete kağıdından yapılan bu sepetler 100 liraya kadar alıcı buluyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı