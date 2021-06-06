Çöpe atılacak gazeteden yaptıkları sepetlerin tanesini 100 liradan satıyorlar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çöpe atılacak gazeteden yaptıkları sepetlerin tanesini 100 liradan satıyorlar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bursa'da Halk Eğitim Merkezi'nde hurda gazeteden sepet örme sanatını öğrenen vatandaşlar, sertifikalarını aldıktan sonra yaptıkları sepetin tanesini 100 liradan satıyorlar. Konuyla ilgili konuşan eğitmen, "Gazeteler çöpe gidecekken bizim elimizde sanat eserine dönüşüyor" sözlerine yer veriyor.

Osmangazi Halk Eğitim Merkezi'nde açılan el sanatları kursunda vatandaşlara hurda gazeteden sepet örme sanatı öğretiliyor. Kursiyerler hurda gazeteleri rulo yaparak sepet haline getiriyor. Rulo haline getirdikleri kağıtları tutkal yardımıyla yapıştıran kursiyerler, ortaya sanat eseri gibi sepetler çıkartıyor.

Çöpe atılacak gazeteden yaptıkları sepetlerin tanesini 100 liradan satıyorlar

TANESİNİ 100 LİRADAN SATIYORLAR

Kurstan sertifika alan kursiyerler, öğrendikleri teknikle evlerinde hurda kağıttan sepet örüp, tanesini 100 liradan satıyor. Kadınların ördüğü ekmek, eşya ve nişan sepetleri büyük rağbet görüyor. Kadınlar çöpe gidecek gazeteleri sanat eserine dönüştürüyor.

Çöpe atılacak gazeteden yaptıkları sepetlerin tanesini 100 liradan satıyorlar

"ÇÖPE GİDECEK GAZETELER BİZİM ELİMİZDE SANAT ESERİNE DÖNÜŞÜYOR"

Sepet örme işini öğreten Osmangazi Halk Eğitim Merkezi hocası Nuriye Or, "Gazete kağıtlarından sepet örüyoruz. Verdiğim kurtta bunu öğretiyorum. Çöpe gidecek olan gazeteler bizim elimizde sanat eserine dönüşüyor. Gazeteleri şiş yardımıyla çubuk haline getiriyoruz. Yapacağımız işlere göre şekil veriyor, sonra tutkalla yapıştırıyoruz. Bu ürün çok ekonomik bir ürün. Bu işi öğrenen kadınlar evlerinde yaparak aile bütçesine katkı sağlıyor. Gazete kağıdından yapılan bu sepetler 100 liraya kadar alıcı buluyor" dedi.

Çöpe atılacak gazeteden yaptıkları sepetlerin tanesini 100 liradan satıyorlar
Çöpe atılacak gazeteden yaptıkları sepetlerin tanesini 100 liradan satıyorlar
Çöpe atılacak gazeteden yaptıkları sepetlerin tanesini 100 liradan satıyorlar
Çöpe atılacak gazeteden yaptıkları sepetlerin tanesini 100 liradan satıyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (2)
ARTHUR BORİS: Bütün gazetelerin hepsi çöp zaten hepsini alında bi işe yarasın.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
LOKUM CETO : LOkum gibi hatun herseyi bsarabilecegine inaniyorum ....siteye tesekkurederim herkese Bursadan selamlar saygilar
Cevap Yaz 5 2 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Kenan Doğulu Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Burak Yılmaz Aziz Yıldırım Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çöpe atılacak gazeteden yaptıkları sepetlerin tanesini 100 liradan satıyorlar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 21:08:11. #1.16#

title